La chaleur torride et le manque d’eau en Inde exposent les pauvres de Delhi aux pires conséquences de la crise climatique.

Il n’y a pas d’eau douce dans les bidonvilles du quartier Chanakyapuri de Delhi. Il fait 49,9 degrés Celsius, ou 121 Fahrenheit – la température la plus chaude jamais enregistrée.

Le soleil ceinture les toits de tôle des cabanes. Des gens désespérés attendent qu’on leur livre de l’eau potable.

Quand il arrive, c’est le chaos.

Des dizaines de personnes courent vers le camion, certaines grimpant même dessus pour y jeter des tuyaux, poussant pour remplir leurs conteneurs d’eau. C’est le premier arrivé, premier servi, et beaucoup de gens n’en profitent pas.

Poonam Shah, mère de six enfants, fait partie de ces personnes.

« Il y a 10 personnes dans ma famille – six enfants, moi et mon mari, ma belle-famille, des proches qui viennent parfois chez nous – pouvons-nous tous nous baigner dans le même seau d’eau ? elle demande.

Aujourd’hui, sa famille n’a peut-être même pas un seul seau. Poonam travaillait sur son stand de nourriture de rue lorsque le camion-citerne est arrivé. Elle essaya de revenir en courant, mais il était trop tard, l’eau était épuisée.

Vijay Bedi/CNN Des habitants du quartier Chanakyapuri de Delhi grimpent pour obtenir de l’eau sous une chaleur torride, le 31 mai 2024.

« Que sommes nous sensés faire? Il n’y a pas d’eau. Je travaille dans un magasin, il n’y a pas d’eau là-bas. Mais oubliez le magasin, nous n’avons pas d’eau pour nos enfants.

Elle va maintenant chercher à acheter de l’eau – cela lui coûtera jusqu’à la moitié des 3 dollars qu’elle gagne habituellement par jour en vendant des samosas et d’autres collations.

Alors que la chaleur record s’abat sur le nord de l’Inde, le gouvernement de Delhi a été contraint de rationner ces livraisons gratuites d’eau. Auparavant, le quartier de Poonam recevait deux à trois livraisons de pétroliers par jour. Maintenant, c’est juste celui-là.

Les températures à Delhi ont dépassé 40 degrés Celsius au cours de la semaine dernière et ont atteint mardi un niveau record de 49,9 degrés Celsius dans une zone de la capitale, selon le département météorologique indien.

Vijay Bedi/CNN Poonam Shah travaille dans son stand de nourriture de rue dans le quartier de Chanakyapuri à Delhi, le 30 mai 2024.

Au moins un décès a été signalé jusqu’à présent dans la ville, et des dizaines d’autres à travers le pays.

À l’hôpital Ram Manohar Lohiya (RML) de Delhi, une unité de traitement des coups de chaleur dotée de réservoirs d’immersion froide traite de plus en plus de patients souffrant de coups de chaleur extrêmes, d’épuisement et de déshydratation.

Les bains de glace et la climatisation de l’hôpital peuvent aider une poignée de millions de personnes qui n’ont d’autre choix que d’affronter la chaleur de Delhi pour gagner leur vie, mais seulement si elles arrivent rapidement à l’hôpital.

« Le taux de mortalité dû aux coups de chaleur est très, très élevé, il est proche de 60 à 80 % », a déclaré à CNN le Dr Ajay Shukla, directeur médical de l’hôpital. « Les gens peuvent survivre s’ils reçoivent des soins médicaux immédiats et très précoces, ce qui implique un refroidissement rapide du corps. »

« Si les gens obtiennent ce refroidissement rapide, ils se stabilisent et survivent. Mais s’ils arrivent tard à l’hôpital et que l’intervention est tardive, le taux de mortalité est très élevé. Nous ne pouvons pas les sauver s’ils arrivent tard.»

Le patient décédé à Delhi avait été admis à l’hôpital RML. C’était un travailleur migrant de 40 ans et, comme beaucoup d’autres travaillant à l’extérieur sous un soleil de plomb, il a succombé à la chaleur.

Anupam Nath/AP Des travailleurs se réfugient sous un camion garé contre la chaleur torride à Guwahati, en Inde, le samedi 25 mai 2024.

« Il travaillait dans une usine… il travaillait dans une zone où il n’y avait pas de refroidissement, une très petite zone encombrée avec un hangar en tôle donc il y avait plusieurs travailleurs à l’intérieur », a déclaré le Dr Shukla, ajoutant qu’il était trop tard à ce moment-là. il est arrivé à l’hôpital.

Le nom de l’homme n’a pas été divulgué, pour des raisons de confidentialité.

La plupart des patients victimes d’un coup de chaleur viennent de communautés plus pauvres, où les travailleurs n’ont d’autre choix que de passer de longues périodes au soleil de l’été.

Kali Prasad vend de l’eau et du jus de citron devant la Porte de l’Inde. Chaque jour, il pousse son chariot à eau jusqu’à ce lieu célèbre, situé à huit kilomètres de chez lui.

« La chaleur a considérablement augmenté au cours des cinq à dix derniers jours, il fait très chaud et les gens ne viennent même pas ici à cause de cela », a-t-il déclaré.

Il dit qu’il n’a pas d’autre choix que de rester toute la journée sous un soleil brûlant, car il n’y a personne d’autre pour subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants et de ses parents.

Vijay Bedi/CNN Kali Prasad vend de l’eau et du jus de citron devant la Porte de l’Inde à New Delhi le 30 mai 2024.

Ces dernières années, la chaleur estivale est arrivée plus tôt, les températures ont augmenté de plus en plus haut et les vagues de chaleur se sont prolongées.

Le nord-ouest et le centre de l’Inde ont connu des températures maximales supérieures à 42 degrés Celsius, certaines villes dépassant même la barre des 50 degrés, selon le département météorologique indien.

Cette tendance est « une manifestation claire des impacts croissants du changement climatique », déclare Farwa Aamer, directrice des initiatives pour l’Asie du Sud à l’Asia Society Policy Institute.

« Cette hausse alarmante des températures souligne le besoin urgent de stratégies d’adaptation robustes et de mesures proactives en Inde et dans la région pour protéger les vies et les moyens de subsistance, en particulier parmi les populations vulnérables, des effets dévastateurs sur la santé d’une chaleur aussi intense », a déclaré Aamer, qui étudie le climat. vulnérabilités en Asie du Sud.

Pour beaucoup à Delhi, la crise climatique a déjà rendu la vie estivale insupportable.

« Nous devons faire face, donc nous devons faire face, nous sommes des gens pauvres, donc nous devons mourir, nous devons travailler, peu importe la chaleur », a déclaré Kali Prasad.

« Nous n’avons pas d’autre choix. »