La chaleur torride dans le centre des États-Unis apporte des avertissements et une tragédie alors qu’une fillette d’un an meurt dans une voiture brûlante

La chaleur torride affectant près de 100 millions de personnes dans une vaste partie des États-Unis a envoyé des écoles, des travailleurs de plein air et des organisateurs d’événements en plein air se démener pour s’adapter mardi – et a coûté la vie à une fillette d’un an laissée dans une garderie du Nebraska van un des jours les plus chauds de l’année.

Des officiers et des médecins ont été appelés lundi après-midi à Kidz of the Future Childcare à Omaha pour un bébé qui ne répond pas à l’intérieur de la camionnette, a indiqué la police. L’appel est intervenu alors que les températures atteignaient les années 90 supérieures (milieu des années 30 Celsius) et que l’indice de chaleur a grimpé à environ 110 degrés (43 Celsius), une partie de la vague de chaleur qui sévit dans la partie centrale du pays depuis des jours.

L’enfant, Ra’Miyah Worthington, a été déclaré mort dans un hôpital, a indiqué la police. Ses parents ont demandé pourquoi son absence à la garderie n’avait pas été remarquée.

« Elle aimait, aimait, aimait sa famille », a déclaré sa mère, Sina Johnson, à la chaîne de télévision WOWT. « Elle aimait son papa. C’était la petite fille de papa.

Les procureurs ont inculpé mardi le chauffeur de fourgonnette de 62 ans, Ryan Williams, d’Omaha, d’un chef d’accusation de négligence envers un enfant ayant entraîné la mort, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison.

Une audience sur la caution de Williams a été fixée à mercredi matin. Les dossiers judiciaires en ligne ne mentionnaient pas encore d’avocat pouvant commenter en son nom, et une liste téléphonique a été déconnectée.

« Il était responsable de faire entrer ces enfants à l’intérieur », a déclaré le sous-procureur en chef du comté de Douglas, Brenda Beadle. « Cette petite fille était dans cette camionnette entre cinq et six heures avec la température extérieure atteignant près de 100. »

Le décès est survenu alors que le National Weather Service a émis mardi des alertes de chaleur pour des parties de 22 États s’étendant du Midwest et des Grandes Plaines jusqu’à la côte du Golfe.

Les températures élevées dans certains États, dont le Nebraska, l’Iowa et certaines parties du Dakota du Sud, du Minnesota, du Kansas, du Missouri, de l’Illinois et de l’Indiana, devraient être jusqu’à 20 degrés au-dessus de la moyenne. Des températures nocturnes plus élevées et une humidité élevée devraient aggraver les effets de la chaleur, qui, selon le service météorologique, persisterait jusqu’à jeudi et peut-être jusqu’à vendredi.

La chaleur a conduit les écoles du Midwest à modifier leurs activités de plein air, à ramener les récréations à l’intérieur et à reporter les événements sportifs du Dakota du Sud à l’Indiana.

Dans l’est de l’Iowa, l’événement annuel Taste of Iowa City a été déplacé de jeudi à mardi prochain pour éviter que les gens ne se rassemblent à des températures qui devraient dépasser les 100 degrés (38 degrés Celsius).

Les écoles de la banlieue de Chicago ont retardé le début des cours au vendredi ou sont passées à l’apprentissage en ligne et aux heures de libération anticipée. Les écoles publiques de Chicago – parmi les plus grands districts du pays, avec plus de 340 000 élèves – n’ont pas annoncé de modifications à leur calendrier. Cela a suscité l’inquiétude de certains parents quant aux conditions auxquelles les enfants et les enseignants sont confrontés cette semaine, notant des problèmes passés dans des bâtiments spécifiques avec des climatiseurs de fenêtre.

Les organisateurs qui avaient prévu un rassemblement en plein air pour les droits des travailleurs en dehors du débat primaire présidentiel républicain à Milwaukee ont modifié leurs plans avec des températures prévues à près de 100 degrés mercredi. Une marche prévue vers le lieu du débat et un rassemblement devaient avoir lieu, mais les discours de la représentante américaine Gwen Moore et d’autres ont été déplacés dans une salle climatisée qui restera ouverte pour que les participants puissent se rafraîchir au besoin.

Même en Floride, qui est habituée à des températures supérieures à 90 en août, les prévisionnistes ont émis des avis de chaleur dans certaines régions, dont Tallahassee. L’indice de chaleur à travers le Panhandle devrait atteindre environ 105 (40,5 Celsius) mardi et mercredi, selon le National Weather Service.

« La chaleur de cette semaine sera la principale préoccupation. N’oubliez pas de pratiquer la sécurité thermique en restant hydraté et en faisant des pauses à l’extérieur », a déclaré mardi le service météorologique dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La chaleur du Midwest est un avant-goût de ce que les régions du sud-ouest ont supporté cet été. Metro Phoenix, qui a enregistré certains des temps les plus chauds aux États-Unis cet été, a connu ces derniers jours des températures anormalement basses d’environ 100 (40,5 Celsius) après avoir étouffé pendant la majeure partie de juillet avec des sommets égaux ou supérieurs à 110 (43,3 Celsius) . Grâce à la couverture nuageuse, la température élevée lundi à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor n’a atteint que 91 (32,8 degrés Celsius).

Cela changera d’ici le week-end, avec un maximum de 109 (42,8 Celsius) prévu pour samedi.

Dans le sud du Texas, la région de Brownsville a vu 22 jours consécutifs de températures supérieures à 100 se terminer mardi lorsque la tempête tropicale Harold a apporté un certain soulagement, a déclaré le météorologue des services météorologiques Joshua Schroeder. Les températures devraient rester entre le bas et le milieu des années 90 pendant le reste de la semaine, a indiqué le service météorologique.

La tempête a également apporté de fortes pluies – jusqu’à 15 centimètres dans certaines régions – dans une région qui connaît la sécheresse, a déclaré Schroeder.

« Une grande partie de ces précipitations est en fait bénéfique, et à mesure qu’elles se déplaceront vers l’intérieur des terres, elles pleuvront d’elles-mêmes », a déclaré Schroeder. « Et à mesure qu’il se déplacera vers le Mexique, il se déversera dans les affluents qui alimentent quelques-uns des réservoirs le long du Rio Grande qui ont été très bas, donc c’est en fait bon pour nous. »

——

Les journalistes d’Associated Press Josh Funk, également à Omaha, ont contribué à ce rapport; Kathleen Foody à Chicago; Freida Frisaro à Miami ; Ken Miller à Oklahoma City ; Scott Bauer à Madison, Wisconsin; Anita Snow à Phœnix; et Hannah Fingerhut à Des Moines, Iowa.