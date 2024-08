PHÉNIX — Une tempête nocturne a empêché Phoenix d’établir un record de températures nocturnes basses, mais la ville ne semble pas pouvoir échapper à la chaleur diurne excessive.

Le service météorologique national de Phoenix a signalé que la température minimale à l’aube dimanche était de 79 degrés Fahrenheit (32,2 Celsius) après que jusqu’à 1,77 pouces (4,5 centimètres) de pluie de mousson soient tombés sur la zone métropolitaine.

Les températures minimales de samedi soir, soit 93 degrés (33,8 °C), ont égalé le record de la ville établi l’année dernière, soit 35 températures minimales nocturnes supérieures à 90 °C.

Les météorologues du National Weather Service à Phoenix ont déclaré que le 36e niveau minimum nocturne arriverait probablement bientôt.

La marque des jours consécutifs à 90 degrés ou moins est de 16, établie en juillet 2023, lorsque Phoenix a connu son été le plus chaud jamais enregistré.

Pendant ce temps, le record de chaleur diurne pour la ville continue de battre des records.

En comptant la température maximale attendue de 106 degrés (41,1 °C) dimanche, Phoenix aura connu 84 jours consécutifs à 100 degrés (37,7 °C) ou plus.

Le record précédent était de 76 jours consécutifs à trois chiffres, établi en août 1993.

Isaac Smith, météorologue du National Weather Service, a déclaré qu’il ne semble pas y avoir de répit dans les journées à 100 degrés dans un avenir proche. Une alerte de chaleur excessive a été émise pour Phoenix pour les prochains jours.

« Nous prévoyons des températures de 112 degrés lundi et de 114 degrés mardi », a déclaré Smith.

Gabriel Lojero, un autre météorologue, a déclaré que la chaleur est mauvaise « parce que votre corps ne bénéficie pas d’un refroidissement suffisant pendant la nuit et n’a pas la possibilité de récupérer ».

Lojero a noté que le centre-ville de Phoenix souffre en particulier de l’effet d’îlot de chaleur urbain dans lequel les matériaux de construction tels que le béton, l’acier et l’asphalte continuent de retenir la chaleur et de garder la ville au chaud pendant la nuit.

Les pluies de mousson ont contribué à rafraîchir la région de Las Vegas, où les températures sont tombées à 81 (27,2 °C) jeudi, le temps le plus frais enregistré là-bas depuis le 21 juin, a indiqué le ministère. météorologues là-bas dit.

Un temps plus chaud était prévu pour le week-end New Mexicoavec des températures maximales à Albuquerque approchant les trois chiffres et un temps encore plus chaud le long de la bande sud de l’État dans les comtés le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

L’impact désastreux de l’été torride du Sud-Ouest se reflétait déjà dans le nombre croissant de décès liés à la chaleur pour l’année.

Les responsables de la santé publique du comté de Maricopa, en Arizona, où se trouve Phoenix, avaient déclaré, en date du 10 août confirmé 96 décès liés à la chaleur ont été recensés jusqu’à présent en 2024, et 462 autres décès font l’objet d’une enquête pour des causes liées à la chaleur. Le comté de quelque 4,5 millions d’habitants a signalé 645 décès liés à la chaleur pour 2023.

Le bureau du médecin légiste du comté de Pima, où se trouve Tucson, a déclaré qu’au début du mois d’août, il avait confirmé 99 décès liés à la chaleur dans ce comté et dans quatre autres petits comtés ruraux de l’Arizona qui font appel à ses services médico-légaux.

Dans le comté de Clark, au Nevada, qui englobe Las Vegas, 123 décès liés à la chaleur ont été confirmés jusqu’à présent cette année, a déclaré le Bureau du coroner/médecin légiste.

Au Nouveau-Mexique, les autorités sanitaires ont rapporté vendredi que plus de 760 personnes ont été hospitalisées et ont dû se rendre dans des cliniques d’urgence depuis le 1er avril pour des maladies liées à la chaleur. Ce chiffre comprend 29 visites au cours des sept derniers jours seulement.

Le données les plus récentes disponibles Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique a également signalé 11 décès liés à la chaleur en mai, tous dans le comté de Doña Ana. Les autorités ont noté que cela représente une sous-estimation des décès dus à la chaleur au Nouveau-Mexique, car tous les cas ne relèvent pas de la compétence du Bureau de l’enquêteur médical.