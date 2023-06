La chaleur revient au dernier quart, bat les Nuggets 111-108 pour égaliser les finales de la NBA

DENVER (AP) – Gabe Vincent a marqué 23 points, Jimmy Butler et Bam Adebayo en avaient chacun 21 et le Miami Heat a égalisé la finale de la NBA en surmontant un effort monstre de Nikola Jokic pour battre les Denver Nuggets 111-108 dans le match 2 dimanche soir .

Max Strus a marqué 14 et Duncan Robinson en a eu 10 pour le Heat, qui avait une grosse avance au début, puis a perdu jusqu’à 15 avant de reprendre la tête dans le quatrième. Miami a battu Denver 36-25 dans la dernière période, effaçant un déficit de huit points avant le dernier quart.

Et même alors, ils ont dû creuser profondément pour l’achever.

Jokic a marqué 41 points et était 16 sur 28 depuis le sol, le dernier de ces tirs un 4 pieds avec 36 secondes à faire pour obtenir les Nuggets dans les trois.

Denver a choisi de ne pas commettre de faute sur la possession de Miami qui a suivi. Butler a raté un 3, et avec une chance d’égaliser, Jamal Murray a raté un 3 points au buzzer.

Murray avait 18 points et 10 passes décisives pour Denver, tandis qu’Aaron Gordon avait 12 points et Bruce Brown en a marqué 11.

Le match 3 est mercredi à Miami. Denver avait une fiche de 11-0 avec une avance à deux chiffres en séries éliminatoires.

Strus, qui était 0 sur 10 dans le match 1, a réussi quatre tirs à 3 points au premier quart du match 2. Butler a fait un saut avec 4:56 à faire dans le premier quart pour mettre Miami en tête 21-10, égalant le deuxième plus grand mener tout adversaire avait construit à Denver jusqu’à présent dans ces séries éliminatoires.

En un éclair, il avait disparu – et puis certains.

Les Nuggets ont dominé Miami 32-11 au cours des 9 minutes suivantes, transformant le déficit à deux chiffres en une avance à deux chiffres grâce à un barrage absolu de 3 points.

En 70 secondes au début du deuxième quart, Denver a obtenu quatre 3 – plus de points que Miami n’en a obtenu pendant toute cette séquence de 9 minutes – et ils sont venus de quatre joueurs différents: Bruce Brown, puis Jeff Green, puis Murray, puis Gordon .

Boum, boum, boum et boum. Murray a eu cinq points consécutifs pour mettre fin à la rafale, et Denver menait 44-32 à la fin. Le Heat a réussi à réduire l’écart à 57-51 à la mi-temps, mais le bon sentiment que Miami avait après les premières minutes avait disparu depuis longtemps.

A partir de là, le combat était lancé. Miami n’a pas laissé Denver s’en tirer – puis a trouvé un moyen dans le quatrième.

CONSEILS

Heat: Miami a changé sa formation de départ, avec Kevin Love de retour dans les cinq premiers et Caleb Martin – qui a raté l’entraînement samedi en raison d’une maladie – sortant du banc. … Le Heat a remporté sa 13e victoire de ces séries éliminatoires, brisant une égalité avec les New York Knicks de 1999 pour le plus jamais par une tête de série n ° 8.

Nuggets : Denver n’avait pas perdu un match depuis le 7 mai, il y a quatre semaines. … Les légendes des Nuggets Alex English, LaPhonso Ellis (qui a en fait mis fin à sa carrière NBA avec Miami) et David Thompson étaient parmi les personnes présentes.

MISE À JOUR HERRO

Le garde blessé du Heat Tyler Herro a joué 2 contre 2 samedi alors qu’il poursuit ses efforts pour tenter de revenir d’une main cassée à un moment donné de ces finales – mais est resté absent. Herro s’est blessé dans la première moitié du match 1 de la ronde 1 à Milwaukee. Son statut pour le match 3 n’est pas clair.

DISCOURS D’EXPANSION

Le commissaire Adam Silver a déclaré à NBA TV avant le match que les négociations pour le prochain accord sur les droits des médias sont désormais une priorité depuis la ratification de la nouvelle convention collective – et comment les discussions sur l’expansion viendront après cela.

Silver a déclaré qu’il pensait que les négociations sur l’accord avec les médias commenceraient « probablement au printemps prochain ». Et après cela, les projets d’ajout de franchises seront le prochain élément de la liste des choses à faire.

« Nous n’avons rien de précis en tête pour le moment », a déclaré Silver. « Mais je pense qu’avec le temps, si vous êtes une organisation prospère, il est logique de continuer à croître. Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de grandes villes que nous souhaitons avoir en NBA.

—

Tim Reynolds, l’Associated Press