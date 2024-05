La chaleur record à Delhi et dans le nord de l’Inde se rapproche des limites de la survie humaine

DELHI — Le territoire de la capitale indienne, Delhi, a connu mardi et mercredi des températures parmi les plus chaudes jamais enregistrées, avec des températures dans certains quartiers proches du seuil historique de 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit). La chaleur exceptionnelle a fermé les écoles, mis en danger les travailleurs travaillant à l’extérieur, mis à rude épreuve les approvisionnements en eau et les infrastructures, et atteint des niveaux qui, s’ils se maintenaient, mettraient à l’épreuve les limites de la survie humaine.