La chaleur, puis les inondations ruinent les moyens de subsistance des agriculteurs pakistanais

Le secteur agricole pakistanais a subi un double coup de vagues de chaleur et d’inondations la même année.

Une chaleur intense a anéanti trois millions de tonnes de cultures, tandis que les pluies de mousson ont détruit 9,4 millions d’acres de cultures et de vergers.

L’agriculture représente 40% de la main-d’œuvre du Pakistan, dont la plupart sont des femmes.

Des générations d’ancêtres de Rahim Buksh ont travaillé dans les rizières et les champs de blé entourant la ville la plus chaude du Pakistan, habitués aux étés intenses ou aux pluies de mousson.

Mais cette année, Jacobabad est passé de vagues de chaleur record en mai à un déluge de pluie sans précédent en août qui a noyé les récoltes.

Les inondations ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers des camps de fortune et les maisons de leurs proches, les laissant douter de l’avenir du travail agricole malgré leur lien profond avec la terre.

“Nous déménagerions dans les villes et prendrions des travaux manuels si quelqu’un nous aidait à sortir d’ici”, a déclaré Buksh, dont la maison en briques crues a été inondée, comme la plupart des terres agricoles environnantes.

Même avant la destruction, Jacobabad et des dizaines de villages voisins étaient paralysés par de mauvaises infrastructures.

La plupart des millions d’habitants du district sont des ouvriers agricoles itinérants, gagnant un salaire journalier pour s’occuper des récoltes des grands propriétaires terriens.

La pauvreté, la dette et la répartition inégale des terres ont rendu leurs moyens de subsistance précaires, mais la montée des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique a aggravé l’insécurité.

Les récoltes de cette année ont d’abord été brûlées par des températures qui ont atteint 51 degrés Celsius en mai, avant d’être trempées par des pluies de mousson qui ont touché un tiers du pays – une ampleur jamais vue au Pakistan.

“Nous devons vivre avec tout cela”, a déclaré Zamira, 25 ans, qui s’est enfuie avec son mari et ses enfants dans un camp de fortune. « Il faudra des mois avant que nous puissions à nouveau travailler. Nous sommes abandonnés.

Le secteur agricole est de loin le plus gros employeur au Pakistan, représentant plus de 40 % de la main-d’œuvre, la majorité étant des femmes.

Le travailleur d’une ONG communautaire, Jan Odhano, qui a fourni des secours d’urgence aux victimes de la canicule et des inondations, a déclaré que les “doubles catastrophes” laissaient les travailleurs agricoles désespérés pour une issue.

“Ils pensent qu’ils peuvent trouver plus facilement du travail dans les grandes villes. Les hommes peuvent travailler dans les usines”, a-t-il déclaré à l’AFP, ajoutant qu’un plus large éventail d’opportunités de travail était également disponible pour les femmes.

“Plus de travail”

De nombreuses personnes déplacées par les inondations dans la province méridionale du Sindh ont cherché refuge dans des centres urbains, y compris des dizaines de milliers enregistrées dans des camps de secours et bien d’autres dans les maisons de parents ou dans des propriétés locatives.

Avec les maisons et les moyens de subsistance emportés, certains devraient abandonner leur vie rurale, ce qui accroît la pression sur les villes déjà en expansion aux prises avec une “crise majeure de gouvernance urbaine” à long terme, selon Nausheen H. Anwar, professeur d’urbanisme à Karachi.

“Nous ne sommes pas préparés à ce qui va se passer”, a-t-elle déclaré à propos de la migration due au changement climatique. “Ces flux vont être inévitables.”

Muhammad Hanif, 20 ans, en a assez après avoir vu son bétail périr et ses récoltes détruites.

“C’est invivable ici. Il n’y a plus de travail. Nous devrons aller à Karachi.”

Le niveau de vie dans la mégapole méridionale de plus de 25 millions d’habitants n’est guère meilleur pour les arrivants démunis.

La capitale économique du Pakistan souffre de routes mal entretenues, de systèmes de drainage et d’égouts paralysés, d’une distribution d’eau sous l’emprise des mafias, de pénuries d’électricité et de logements inadéquats.

Les migrants vivent souvent dans des bidonvilles et travaillent comme vendeurs ambulants ou comme journaliers.

“Nous devons vraiment mettre davantage l’accent sur les villes et leurs systèmes de gouvernance”, a déclaré Anwar. “Le rural est important, mais l’urbain l’est aussi, et les deux sont liés.”

Entre six et neuf millions de Pakistanais devraient être entraînés dans la pauvreté à la suite des inondations cataclysmiques de la mousson de cette année qui ont fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires et dont le coût est estimé à au moins 30 milliards de dollars en pertes et dommages, selon les estimations du gouvernement.

Même avant le déluge, l’économie pakistanaise était en difficulté, avec une inflation galopante, une roupie en chute libre et des réserves de change en baisse.

Les appels se multiplient de la part du gouvernement et des militants pour que les pays plus riches et plus industrialisés avec des empreintes carbone plus importantes offrent un allégement de la dette au Pakistan en tant que forme de justice climatique.

Les demandes pour que les plus grands émetteurs assument la responsabilité financière du chaos climatique qui affecte les pays les plus pauvres devraient dominer un sommet de l’ONU le mois prochain.

Où commencer?

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde, est en première ligne du changement climatique, bien qu’il ne soit responsable que de 0,8 % des émissions mondiales.

Des études ont montré que le changement climatique a intensifié les vagues de chaleur, les rendant plus chaudes, plus précoces et plus fréquentes.

Cette année, des températures intenses ont anéanti trois millions de tonnes de cultures de blé, entraîné la mort de bétail, provoqué des incendies de forêt et eu un impact sur la productivité humaine.

La mousson a également été beaucoup plus intense que d’habitude, détruisant 9,4 millions d’acres de cultures et de vergers.

“Le ministère du changement climatique devrait être aussi important que le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Finances”, a déclaré le climatologue Fahad Saeed.

En plus des secours d’urgence, le pays a besoin d’un soutien technique, d’investissements dans l’énergie verte et de systèmes d’alerte précoce pour se préparer au prochain cycle d’événements météorologiques extrêmes.

Dans des endroits comme Jacobabad, confrontés à une multitude de catastrophes climatiques, il est “très difficile de décider par où commencer”, a-t-il déclaré.

Lutter contre les inégalités climatiques et renforcer la résilience signifie une approche ascendante qui implique les agriculteurs et les pauvres dans l’élaboration des politiques, a ajouté Saeed.

Pendant les vagues de chaleur à Jacobabad, Noor Muhammad, 10 ans, a enduré des températures torrides pour aller à l’école, regardant des amis s’évanouir dans des salles de classe sans électricité ni eau froide.

Quelques mois plus tard, lui et sa famille ont cherché refuge dans le même bâtiment – réaménagé pour aider les victimes des inondations.

“Nous sommes impuissants”, a-t-il dit à l’AFP.

“Je veux seulement terminer mes examens pour pouvoir devenir policier.”