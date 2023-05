La chaleur peut venir, mais les piscines d’arrière-cour ne seront pas remplies dans le nord-est de l’Espagne cet été

De nombreuses personnes ont été attirées dans la ville de Vacarisses, près de Barcelone, dans les années 1970 par le rêve suburbain de maisons avec de grands jardins et des piscines pour offrir un répit pendant les longs étés chauds.

Mais maintenant, ce mode de vie est menacé car une grave sécheresse oblige les autorités à adopter des mesures de plus en plus strictes pour conserver l’eau, y compris des restrictions sur le remplissage des piscines.

Une loi qui devrait entrer en vigueur dans les prochains jours interdira aux habitants de la région nord-est de la Catalogne, y compris Vacarisses, de remplir les piscines vides, même si un printemps anormalement chaud suggère que l’été à venir sera aussi féroce que celui de l’année dernière, l’un des plus chauds. enregistré. La loi ne s’appliquera pas aux piscines publiques ni aux hôtels.

La gestion de l’eau devient un sujet brûlant alors que l’Espagne se prépare pour des élections régionales et municipales ce mois-ci et un vote national plus tard dans l’année, alors que les agriculteurs et d’autres industries se disputent une ressource de plus en plus rare.

L’Espagne compte une piscine pour 37 habitants, et celles-ci sont également à l’honneur.

À Vacarisses, une ville dispersée de plus d’une douzaine de lotissements avec vue sur la chaîne de montagnes de Montserrat, les habitants se préparent à un autre été difficile après avoir subi des coupures d’eau de 16 heures l’année dernière lorsque les aquifères se sont asséchés.

Le maire Antoni Masana a qualifié les restrictions de piscine de « mesure nécessaire » et a souligné que la ville avait travaillé pour forer de nouveaux puits.

« En raison du changement climatique, nous voyons de moins en moins de pluie et d’eau. Ce que nous devons faire, c’est repenser, adapter notre modèle à une [new] réalité », a déclaré Masana.

La Catalogne est l’une des régions les plus desséchées d’Espagne, avec certains réservoirs à seulement 7 % de leur capacité. Ce mois d’avril a été le plus chaud et le plus sec d’Espagne depuis le début des relevés en 1961, selon l’agence météorologique AEMET.

Plus de 1 500 piscines en ville

Vacarisses a acquis une notoriété régionale pour sa quantité de piscines. Avec une population de 7 000 habitants et plus de 1 500 piscines enregistrées, il y en a une pour cinq habitants, bien que dans la légende urbaine, ce nombre se soit multiplié.

« Si vous allez n’importe où, les gens vous demandent d’où vous venez, et quand vous dites Vacarisses, ils disent : ‘Oh, la ville aux 30 000 piscines' », raconte Antonia Leon Garcia, une habitante du quartier. « Ça commence à devenir agaçant. »

Une vue d’en haut Vacarisses montre des piscines parsemant des propriétés résidentielles. Avec une population de 7 000 habitants et plus de 1 500 piscines enregistrées, il y en a une pour cinq habitants. (Nacho Doce/Reuters)

Alors que sa piscine est vide depuis cinq ans que ses enfants ont grandi, Garcia, 61 ans, a déclaré que la ville avait été injustement stigmatisée pour ses piscines.

La plupart des piscines de la ville sont rarement remplies et, si elles le sont, c’est normalement avec de l’eau acheminée par camion depuis l’extérieur de la ville, a-t-elle déclaré.

Les piscines sont utilisées comme bouc émissaire pour un manque de politique cohérente de l’eau en Espagne, a déclaré Garcia.

Elle a déclaré que les autorités devraient investir dans davantage d’usines de dessalement et de purification pour compléter les aquifères et les réservoirs.

C’est un sentiment partagé par Gonzalo Delacamara, directeur du Centre IE pour l’adaptation à l’eau et au climat à Madrid.

Alors que l’utilisation de l’eau pour remplir les piscines pendant une sécheresse est irresponsable, la majeure partie des ressources en eau de l’Espagne est prise par le secteur agricole, qui représente 70 % de la consommation d’eau, a-t-il déclaré.

Politique et piscines

Selon Delacamara, l’Espagne manque de politiques centralisées sur la gestion de l’eau qui pourraient inciter les agriculteurs à utiliser de l’eau dessalée plus chère pour l’irrigation, les décisions sur les tarifs de l’eau incombant aux conseils municipaux locaux.

C’est un système « susceptible de modifications obscènes pendant les périodes préélectorales où tous les maires promettent une eau moins chère dans un contexte de changement climatique et de sécheresse », a-t-il déclaré.

Un pédalo est assis sur un sol fissuré près d’un réservoir, près de Vic, en Espagne, au début du mois. (Nacho Doce/Reuters)

Sur l’île de Majorque, en moyenne 17 piscines ont été construites par semaine, soit 880 par an, en 2015-21, selon une étude de l’ONG environnementale Terraferida.

Macià Blázquez, professeur de géographie à l’Universitat de les Illes Balears, a déclaré que la prolifération des piscines était liée à un boom immobilier dans les résidences secondaires, principalement pour les Européens du Nord.

Cherchant à endiguer la marée, le gouvernement des Baléares a limité en décembre la construction de nouvelles piscines à la campagne à une par propriété et avec un plafond de volume d’eau.

En Catalogne, la nouvelle loi a fait une exception pour les piscines publiques, ou celles des hôtels ou des grands ensembles immobiliers, suite à la pression des maires locaux, qui ont fait valoir que les piscines publiques agissent comme des « abris climatiques » dans un pays qui devrait connaître des étés de plus en plus étouffants. .

Vacarisses, quant à lui, continue de vendre le rêve pavillonnaire. Sur un terrain vide à vendre près de la maison de Garcia, une publicité, montrant une maison avec piscine, se lit comme suit : « Un endroit idéal pour construire votre avenir ».