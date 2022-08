La chaleur « oppressante » culminera dans le nord-est

Une vague de chaleur qui a couvert une grande partie du pays cette semaine culminera dans le nord-est jeudi, avec des températures potentiellement record décrites comme « oppressantes » dans les prévisions du National Weather Service. Les températures atteindront le milieu des années 90 dans toute la région, avec des indices de chaleur supérieurs à 100.

Certaines parties du nord de l’État de New York, de l’est du New Jersey, du sud du New Hampshire et de la Pennsylvanie pourraient battre des records établis en 1944, lors d’une vague de chaleur étouffante d’août que le New York Times décrira plus tard comme “Un mois trop chaud pour Satan” – Satan étant un vautour surchauffé au zoo du Bronx.