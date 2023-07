La chaleur mondiale en «territoire inexploré» alors que les scientifiques préviennent que 2023 pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Le monde parcourt les records climatiques alors que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : il est de plus en plus probable que 2023 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée, et la crise climatique pourrait modifier notre météo d’une manière qu’ils ne comprennent pas encore.

Et ils ne se retiennent pas – « extraordinaire », « terrifiant » et « territoire inexploré » ne sont que quelques-unes des façons dont ils ont décrit la récente flambée de la température mondiale.

Cette semaine, la température moyenne quotidienne de la planète a atteint des sommets jamais vus dans les registres modernes tenus par deux agences climatiques aux États-Unis et en Europe.

Bien que les enregistrements soient basés sur des données qui ne remontent qu’au milieu du XXe siècle, ils sont « presque certainement » les plus chauds que la planète ait connus sur une période beaucoup plus longue – « remontant probablement à au moins 100 000 ans », selon Jennifer Francis, chercheur principal au Woodwell Climate Research Center.

Et ils étaient loin d’être les seuls superlatifs climatiques que les scientifiques ont rapportés cette année.

Le mois dernier, le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré par une « marge substantielle », selon un rapport du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

La chaleur de l’océan a été hors des cartes, avec des températures de surface le mois dernier atteignant des niveaux record pour juin. Certaines parties de l’Atlantique Nord ont connu une vague de chaleur marine « sans précédent », avec des températures allant jusqu’à 5 degrés Celsius (9 degrés Fahrenheit) plus chaudes que d’habitude.

Et en Antarctique, où les températures sont bien au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année, la glace de mer a plongé à des niveaux record, que les scientifiques ont liés aux eaux chaudes des océans Indien, Pacifique et Atlantique.

Le monde « entre dans un territoire inexploré », a déclaré Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, à CNN. « Nous n’avons jamais rien vu de tel dans notre vie. »

Voici à quoi ressemble le réchauffement climatique

Alors que les scientifiques disent que les enregistrements sont alarmants, la plupart ne sont pas surpris – bien que frustrés, leurs avertissements ont été pour la plupart ignorés pendant des décennies.

« C’est exactement ce que nous attendions depuis longtemps », a déclaré Francis à CNN.

Ce que le monde subit, ce sont les impacts du réchauffement climatique combinés au phénomène climatique El Niño – dont l’arrivée a été officiellement confirmée mercredi par l’Organisation météorologique mondiale.

Cela fonctionne comme ceci : alors que le monde brûle des combustibles fossiles et pompe la pollution qui réchauffe la planète, les températures mondiales se réchauffent régulièrement. Cela conduit à des vagues de chaleur plus intenses ainsi qu’à une foule d’autres impacts, tels que des conditions météorologiques plus extrêmes, la fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la mer.

À ces tendances de réchauffement à long terme se superposent des fluctuations naturelles du climat, dont les plus importantes sont La Niña, qui a un effet refroidissant, et El Niño, qui a un effet réchauffant.

« Nous avons donc un monde naturellement chaud plus le signal de changement climatique de plus en plus chaud », a déclaré Friederike Otto, maître de conférences en sciences du climat à l’Institut Grantham pour le changement climatique et l’environnement au Royaume-Uni.

Alors que l’on pouvait s’attendre à des températures record, l’ampleur avec laquelle certaines ont été brisées a surpris certains scientifiques.

Que ce mois de juin ait été d’un demi-degré plus chaud qu’un mois de juin typique « est tout simplement extraordinaire » pour un record de température mondiale, a déclaré Buontempo. Habituellement, ces records – qui sont des moyennes des températures dans le monde entier pour tout le mois – sont battus d’un dixième, voire d’un centième de degré.

D’autres encore ont été pris au dépourvu par la nature des phénomènes météorologiques extrêmes.

« Nous nous attendions à voir de plus en plus de vagues de chaleur, d’inondations et de sécheresses dans le monde. Mais c’est l’intensité de certains de ces événements qui est un peu surprenante », a déclaré Peter Stott, chercheur scientifique en attribution climatique au Met Office britannique.

Il y a « une inquiétude croissante que le changement climatique ne soit pas aussi linéaire que nous aurions pu le penser », a-t-il déclaré à CNN. Les scientifiques tentent de déterminer si les conditions météorologiques elles-mêmes pourraient changer, rendant les vagues de chaleur beaucoup plus intenses que ne le prédisent les modèles climatiques.

Se préparer pour l’année la plus chaude jamais enregistrée

Bien que les scientifiques ne puissent pas encore être définitifs, certains disent que cette année est au moins en passe de devenir la plus chaude jamais enregistrée.

Les étoiles s’alignent pour que le record tombe. Historiquement, les records de chaleur mondiaux ont tendance à s’effondrer dans les années El Niño, et le détenteur actuel du record, 2016, a coïncidé avec un fort El Niño.

En mai, un Berkeley Earth analyse mettez les chances que 2023 soit la plus chaude jamais enregistrée à 54%. Comme le mois dernier s’est avéré être le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, ce pourcentage va augmenter, a déclaré Robert Rohde, scientifique principal à Berkeley Earth.

Dans quelle mesure reste-t-il incertain, a-t-il déclaré à CNN, « mais il semble plus probable qu’improbable que 2023 sera une année record ».

Les records sont la façon dont le monde garde un œil sur la crise climatique. Pourtant, certains scientifiques préviennent que l’attention portée à ces grands chiffres peut éclipser les dangers réels qu’ils amplifient : les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses deviennent beaucoup plus fréquentes, graves et durables à mesure que la Terre se réchauffe.

« C’est assez frustrant », a déclaré Otto. Le monde s’accroche à des records à succès, mais « ces records de chaleur ne sont pas des chiffres excitants », a-t-elle déclaré à CNN. « Ils signifient que les gens et les écosystèmes meurent, que les gens perdent leurs moyens de subsistance, que les terres agricoles seront inutilisables. »

L’impact humain des conditions météorologiques extrêmes de cette année a déjà été brutal.

Fin juin, le Texas et le Sud ont étouffé dans une vague de chaleur à trois chiffres avec une humidité extrême qui a rendu les températures encore plus chaudes et rendu plus difficile le refroidissement des corps. La chaleur s’est étendue au Mexique, où des températures extrêmes ont tué au moins 112 personnes entre mars et fin juin.

La Chine est aux prises avec des températures caniculaires depuis des semaines. Pékin, qui fait face à l’une de ses vagues de chaleur les plus brutales jamais enregistrées, a vu les températures dépasser les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) cette semaine.

En Inde, certaines parties du nord sont aux prises avec une chaleur incessante, tandis que près d’un demi-million de personnes dans le nord-est du pays ont été touchées par de graves inondations qui ont déclenché des glissements de terrain dévastateurs qui ont coûté la vie.

« Tous ces types d’événements extrêmes sont absolument cohérents avec ce que nous nous attendons à voir se produire plus souvent alors que nous continuons à réchauffer le globe », a déclaré Francis.

Et à mesure qu’El Niño se renforce, nous verrons probablement des conditions météorologiques plus extrêmes, a-t-elle ajouté, non seulement en été mais aussi en hiver, lorsque El Niño a la plus grande influence sur les conditions météorologiques de l’hémisphère Nord.

« Je dirais attache-toi. »

Avertissements ignorés

Pour les climatologues, c’est le moment « Je vous l’avais bien dit » qu’ils n’ont jamais voulu.

« Cela n’aurait pas dû se produire », a déclaré Stott.

Pendant des décennies, les scientifiques ont mis en garde sur ce qui arriverait aux températures mondiales si le monde ne parvenait pas à se débarrasser de son habitude de combustibles fossiles et à maîtriser la pollution qui réchauffe la planète. Mais ils sont restés lettre morte, dit-il.

Voir le changement climatique se dérouler sous nos yeux « est terrifiant », a-t-il ajouté, car « cela ne fera qu’empirer et devenir de plus en plus extrême. Donc, ce que nous voyons maintenant n’est qu’un avant-goût de ce qui pourrait arriver si les efforts pour réduire les émissions ne réussissaient pas.

La seule doublure argentée pourrait être que les enregistrements aident à sonner l’alarme et à persuader les gens de faire pression sur les dirigeants politiques pour qu’ils agissent, a déclaré Otto. « J’espère que peut-être plus de gens se rendront compte que cela se produit vraiment et que c’est vraiment dangereux. »

