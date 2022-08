La chaleur intense et la sécheresse font des ravages

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse importante et soutenue à travers le monde, de l’Europe à la Chine, en passant par les États-Unis et l’Afrique, et a entraîné de graves répercussions, allant des pénuries d’énergie à une grave insécurité alimentaire.

Des endroits comme la Californie aux États-Unis ont souffert de sécheresses pendant des années, les restrictions d’utilisation de l’eau à l’échelle de l’État devenant la norme. Mais des sécheresses record dans d’autres régions du monde comme l’Europe et l’Asie affectent tout, de l’agriculture au transport de l’énergie. De nombreux endroits qui souffrent actuellement de fortes chaleurs et de sécheresse – comme le Royaume-Uni – n’ont pas nécessairement l’infrastructure nécessaire pour faire face à de tels extrêmes météorologiques. Et quand la pluie Est-ce que finira par tomber, il est susceptible de provoquer des inondations en raison de la chaleur et de la sécheresse soutenues, ainsi que de la quantité considérable de précipitations accumulées libérées en même temps.

La sécheresse généralisée de cet été ne brosse pas un tableau particulièrement prometteur pour notre avenir climatique collectif, et bien que certains endroits comme la Chine se tournent vers des approches créatives comme l’ensemencement des nuages ​​pour au moins protéger l’agriculture, les vagues de chaleur risquent de s’aggraver à l’avenir – contribuant à aggraver la sécheresse. Cela signifie plus d’incendies de forêt, plus de défis pour l’agriculture, en particulier dans les pays pauvres, et plus de déplacements et de famine.

Les sécheresses sont partout, et elles ont une variété de causes

Les sécheresses ne sont pas des événements sans précédent ; ils se sont produits tout au long de l’histoire et ont contribué à des effets dévastateurs comme la famine et le déplacement. Aux États-Unis, l’incident de sécheresse le plus grave jamais enregistré est le Dust Bowl des années 1930, au cours duquel de faibles précipitations, une chaleur extrême et de graves difficultés financières causées par la Grande Dépression, entre autres facteurs, se sont croisés pour provoquer de mauvaises récoltes, la pauvreté et déplacement dans certaines parties du Kansas, du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Texas et de l’Oklahoma.

Les sécheresses qui sévissent actuellement dans certaines parties de l’Amérique du Nord, de la Corne de l’Afrique, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de l’Europe au sens large n’ont pas nécessairement une seule cause. Dans de nombreux cas, les sécheresses sont une combinaison de précipitations particulièrement faibles et de températures élevées. Lorsque les températures augmentent, l’eau s’évapore plus rapidement, et lorsqu’elle tombe, il est plus probable qu’elle tombe sous forme de pluie plutôt que de neige en raison de ces mêmes températures élevées, comme l’a expliqué Neel Dhanesha de Vox. En Californie et dans l’Ouest américain, le manteau neigeux – des couches de neige maintenues gelées en raison de températures inférieures au point de congélation, qui fondent ensuite à mesure que les températures augmentent – est une source d’eau importante. Moins de neige accumulée en raison de températures plus élevées signifie donc que l’approvisionnement en eau est moins fiable et continuera probablement de l’être dans les décennies à venir, ce qui contribuera à la sécheresse.

Comme l’a écrit Benji Jones de Vox, l’agriculture dans certaines parties de la Californie et de l’Arizona souffre de la sécheresse du fleuve Colorado et des faibles niveaux d’eau dans deux réservoirs, le lac Powell et le lac Mead. Les agriculteurs sont les principaux utilisateurs de l’eau du fleuve Colorado, et bien que certains aient déjà réduit leur approvisionnement, la sécheresse ne devrait pas s’atténuer de sitôt, ce qui signifie que de futures réductions seront nécessaires. Ce sera un problème pour de nombreux Américains déjà sous le choc des prix alimentaires élevés en raison de l’inflation, a écrit Jones :

Lorsque les agriculteurs utilisent moins d’eau, ils ont tendance à produire moins de nourriture. Et cela pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires, encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait. Les légumes d’hiver, comme la laitue et le brocoli, pourraient être durement touchés, tout comme le délicieux blé de l’Arizona. Plus inquiétant encore, le rétrécissement du fleuve Colorado n’est qu’une des nombreuses catastrophes liées au climat qui menacent l’approvisionnement et l’accessibilité des aliments.

Dans la Corne de l’Afrique, les faibles précipitations pendant quatre saisons des pluies successives ont provoqué la pire sécheresse de la région en 40 ans. Dans la région, qui comprend l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie, il fallait s’attendre à des sécheresses occasionnelles, auxquelles les communautés pouvaient se préparer ; en 2022, les saisons des pluies semestrielles ne se sont pas matérialisées une fois de plus, poussant des millions de personnes vers la famine. En 2020 et 2021, la saison des pluies de printemps, appelée le gu et qui dure généralement de mars à mai, a été courte. En 2021, le deyr, qui dure d’octobre à décembre, a également échoué, selon l’Observatoire de la Terre de la NASA. “Ces coups consécutifs sont difficiles à encaisser pour les agriculteurs”, a déclaré en janvier Ashutosh Limaye, un scientifique du Marshall Space Flight Center de la NASA. « Le défi n’est pas seulement l’humidité du sol ou les anomalies pluviométriques ; c’est la résilience de la population à la sécheresse.

Les sécheresses chinoises au Hubei et à Chongqing se sont combinées à de fortes pluies dans d’autres parties de l’ouest, a rapporté le Washington Post. À Chongqing, les températures ont atteint 113 degrés Fahrenheit ; dans le comté de Xinwen dans la province du Sichuan, les températures ont atteint 110°F la semaine dernière. Cette chaleur extrême a rendu certaines parties du fleuve Yangtze – une voie navigable vitale et le plus long fleuve de Chine – arides. La sécheresse a causé d’importants dégâts aux cultures et un accès limité à l’eau potable dans la province du Hubei, selon les autorités locales d’urgence, et l’électricité du barrage des Trois Gorges – le plus grand du monde – a chuté d’environ 40% par rapport à l’année dernière, rapporte Bloomberg.

Bien que le charbon produise de l’électricité dans de nombreuses provinces, la chaleur et la sécheresse en Chine ont provoqué un rationnement de l’énergie dans le Sichuan, les autorités obligeant les usines à fermer pour économiser l’énergie. La province est une plaque tournante essentielle pour la fabrication de panneaux solaires et de semi-conducteurs, comme le rapporte CNN, mais l’utilisation de la climatisation résidentielle et commerciale a augmenté en raison de la vague de chaleur, mettant à rude épreuve le réseau électrique, et la sécheresse a épuisé l’énergie hydroélectrique.

La Chine se tourne également vers l’ensemencement des nuages ​​- chargeant les nuages ​​avec de l’iodure d’argent pour former des cristaux de glace, entraînant des précipitations – pour essayer de sauver les rendements des cultures, comme l’a rapporté l’Associated Press. Alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, ont des programmes de recherche sur l’ensemencement des nuages, la technologie existe depuis les années 1940, comme l’écrit Laura Kuhl pour le Bulletin of the Atomic Scientists. Cependant, selon Kuhl, ce n’est pas une solution permanente ; pour commencer, il ne s’attaque pas à la cause sous-jacente du changement climatique, ni ne promeut d’autres efforts d’atténuation. De plus, il peut y avoir des impacts encore inconnus de l’ensemencement des nuages, comme l’accumulation toxique de l’iodure d’argent couramment utilisé pour créer de la condensation, et les experts ne connaissent pas entièrement son efficacité ou comment cela affectera les schémas hydrologiques à long terme.

L’Europe, en particulier la Grande-Bretagne, souffre également d’une chaleur et d’une sécheresse record. Les températures au Royaume-Uni ont atteint 104 ° F la semaine dernière et près de 109 ° F dans le sud-ouest de la France, selon Axios. Des incendies de forêt ont ravagé certaines parties de la France, de l’Espagne et du Portugal ; les rivières en Italie et en Allemagne sont à des niveaux si bas qu’elles exposent les cuirassés et les bombes coulés pendant la Seconde Guerre mondiale, rapporte Reuters.

Les doubles vagues de chaleur se sont combinées à des pénuries de précipitations record pour produire de la sécheresse dans certaines parties de l’Angleterre, comme l’a rapporté le New York Times la semaine dernière. C’est la première sécheresse officielle en Grande-Bretagne depuis 2018 ; alors que les sécheresses ne sont pas inconnues dans cette partie du monde, la combinaison de températures record et de faibles précipitations a également contribué aux incendies en juillet et août à Londres, que les pompiers de Londres étaient mal équipés pour combattre en raison de réductions de personnel et de financement, des responsables du syndicat des services d’urgence ont déclaré au Times.

L’Europe, qui ressent déjà la pression des coupures d’énergie en raison des sanctions sur les exportations de carburant russes, est confrontée à de nouveaux défis en raison de la sécheresse, rapporte le New York Times. En Allemagne, les navires transportant du charbon ne peuvent pas naviguer en toute sécurité sur les rivières peu profondes, et la production hydroélectrique de la Norvège, qui fournit environ 90 % de l’approvisionnement énergétique du pays, n’a pas été aussi faible depuis plus de deux décennies.

“Nous ne connaissons pas la sécheresse”, a déclaré au Times Sverre Eikeland, directeur de l’exploitation de la société énergétique norvégienne Agder Energi. “Nous avons besoin d’eau.”

Que disent ces sécheresses sur notre avenir climatique — et que pouvons-nous faire ?

Bien que la chaleur extrême, les sécheresses et les inondations aient des antécédents historiques et des causes croisées, les conditions météorologiques de l’été 2022 ont été exacerbées par le comportement humain, principalement l’industrialisation et l’utilisation des combustibles fossiles, qui provoque le changement climatique.

Selon l’initiative World Weather Attribution, un consortium international de climatologues qui étudient les causes des événements météorologiques extrêmes, les températures observées au Royaume-Uni en juillet – aussi élevées que 40,3 degrés Celsius, soit près de 105 degrés Fahrenheit, étaient “extrêmement improbables”. avoir eu lieu sans changement climatique d’origine humaine. “Alors que l’Europe connaît des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes ces dernières années, la chaleur récemment observée au Royaume-Uni a été si extrême qu’il s’agit également d’un événement rare dans le climat actuel”, a révélé l’étude. Cette étude, qui combinait des analyses d’observation et de modélisation, a révélé que le changement climatique causé par l’homme rendait les températures excessives au moins 10 fois plus probables.

“La première vérité est que nous vivons dans un cauchemar” La climatologue de la NASA, Kate Marvel, a déclaré à Axios la chaleur extrême en Europe. « C’est exactement ce que les modèles climatiques prévoyaient : intensification des conditions météorologiques extrêmes, conséquences graves pour la santé publique et inaction incroyablement frustrante du Congrès. Il n’y a pas de scénario raisonnable où le réchauffement s’arrête à 1,2°C, donc ça va certainement s’aggraver. »

Les gouvernements et les organisations humanitaires tentent de faire face à la sécheresse et à la famine qui en résulte, aux coupures d’énergie, aux incendies de forêt, aux pénuries d’eau et à d’autres crises avec des stratégies telles que le rationnement de l’eau et de l’énergie et la distribution de l’aide, mais le temps est déjà révolu pour une action agressive pour atténuer le changement climatique. . En fait, les tendances semblent aller dans la direction opposée, l’Europe se tournant à nouveau vers le charbon en raison des sanctions sur le carburant russe, ainsi que de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis l’année dernière, après des années de stagnation ou de déclin, selon un rapport du Rhodium Group.

Il n’y a pas qu’une seule solution rapide, comme l’ensemencement des nuages, au problème de la chaleur et de la sécheresse ; il a fallu des centaines d’années pour atteindre le niveau de crise qui sévit actuellement dans le monde, et il faudra des efforts considérables et engagés pour produire des effets atténuants. Une législation récente adoptée aux États-Unis fait des progrès pour rendre l’énergie propre et les véhicules électriques plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Ce n’est qu’un début, cependant – et si les sécheresses de cet été sont une indication, il n’y a pas de temps à perdre pour adopter des mesures plus sérieuses.