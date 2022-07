La chaleur extrême met la vie en attente en Grande-Bretagne, une terre non construite pour cela

Aux États-Unis et dans d’autres pays plus habitués à cela, une telle chaleur pourrait à peine s’enregistrer. Mais les infrastructures essentielles dans ces climats, des écoles aux transports publics en passant par les maisons privées, ont été conçues pour y faire face, et le corps des gens s’y est plus acclimaté.

En Grande-Bretagne, les maisons, en particulier les plus anciennes, ont été construites pour conserver la chaleur et leurs habitants sont équipés de la même manière. Les Britanniques, en fait, ne sont pas préparés aux conditions météorologiques extrêmes de toutes sortes – qu’il s’agisse de blizzards hivernaux ou d’averses estivales – et la chaleur scintillante des trottoirs ne fait pas exception.