La chaleur extrême frappe simultanément les trois plus grandes économies du monde

Des conditions de chaleur et de sécheresse extrêmes frappent les États-Unis, l’Europe et la Chine, aggravant les problèmes des travailleurs et des entreprises à un moment où la croissance économique ralentit déjà fortement et ajoute à la pression à la hausse sur les prix.

Dans la province chinoise du Sichuan, toutes les usines ont reçu l’ordre de fermer pendant six jours pour économiser l’électricité. Les navires transportant du charbon et des produits chimiques ont du mal à effectuer leurs trajets habituels le long du Rhin allemand. Et les habitants de la côte ouest des États-Unis ont été invités à utiliser moins d’électricité à mesure que les températures montent en flèche.

Ces événements “ont la capacité d’être assez importants pour les régions particulières qui sont touchées”, a déclaré Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale à Oxford Economics.

L’étendue de la douleur pourrait dépendre de la durée des vagues de chaleur et du manque de pluie. Mais dans des pays comme l’Allemagne, les experts avertissent qu’il y a peu de soulagement en vue et que les entreprises se préparent au pire.

Météo extrême et ralentissement économique

Il n’y a pas que le Rhin. Partout dans le monde, les fleuves qui soutiennent la croissance mondiale – le Yangtze, le Danube et le Colorado – s’assèchent, entravant la circulation des marchandises, perturbant les systèmes d’irrigation et rendant plus difficile le refroidissement des centrales électriques et des usines.

Dans le même temps, la chaleur torride entrave les réseaux de transport, met à rude épreuve l’approvisionnement en électricité et nuit à la productivité des travailleurs.

“Nous ne devrions pas être surpris par les vagues de chaleur”, a déclaré Bob Ward, directeur des politiques et des communications à l’Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement de la London School of Economics. “Ils correspondent exactement à ce que nous avions prédit et s’inscrivent dans une tendance : plus fréquents, plus intenses, partout dans le monde.”

La Chine fait face à sa vague de chaleur la plus féroce depuis six décennies, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) dans des dizaines de villes. Certaines parties de la Californie pourraient voir des températures aussi élevées que 109 degrés Fahrenheit cette semaine. Plus tôt cet été, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius au Royaume-Uni pour la première fois.

L’économie mondiale était déjà sous pression. L’Europe court un risque élevé de récession alors que les prix de l’énergie montent en flèche, alimentés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une inflation élevée et des hausses agressives des taux d’intérêt par la Réserve fédérale compromettent la croissance aux États-Unis. La Chine est aux prises avec les conséquences de dures fermetures de coronavirus et d’une crise immobilière.

« Actuellement, nous sommes au point le plus difficile de la stabilisation économique », a déclaré cette semaine le Premier ministre chinois Li Keqiang.

Quelque chose d’autre à craindre

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient exacerber les “points de pincement existants” le long des chaînes d’approvisionnement, l’une des principales raisons pour lesquelles l’inflation a été difficile à faire baisser, a déclaré May d’Oxford Economics.

La province chinoise du Sichuan, où les usines ont fermé leur production cette semaine, est une plaque tournante pour les fabricants de semi-conducteurs et de panneaux solaires. Le rationnement de l’électricité frappera les usines appartenant à certaines des plus grandes entreprises d’électronique au monde, notamment Pomme ( AAPL ) fournisseur Foxconn et Intel ( INTC ) .

La province est également l’épicentre de l’industrie chinoise de l’extraction du lithium. L’arrêt peut faire grimper le coût de la matière première, qui est un élément clé des batteries de voitures électriques.

La ville voisine de Chongqing, située au confluent des fleuves Yangtze et Jialing, a également ordonné aux usines de suspendre leurs activités pendant une semaine jusqu’à mercredi prochain pour économiser l’électricité, a rapporté le média d’État The Paper.

Les prévisions pour l’économie chinoise cette année sont déjà revues à la baisse en conséquence. Les analystes de Nomura ont réduit jeudi leur projection de croissance du PIB pour 2022 à 2,8 % – bien en deçà de l’objectif de 5,5 % du gouvernement – ​​tandis que Goldman Sachs a ramené sa prévision à 3 %.

Pendant ce temps, le Rhin allemand, qui se rétrécit, est tombé en dessous d’un niveau critique, entravant la circulation des navires. Le fleuve est un conduit crucial pour les produits chimiques et les céréales ainsi que pour les produits de base, y compris le charbon, qui est en forte demande alors que le pays se précipite pour remplir les installations de stockage de gaz naturel avant l’hiver. Il est difficile de trouver d’autres formes de transport en commun compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre.

“Ce n’est qu’une question de temps avant que les usines de l’industrie chimique ou sidérurgique ne soient fermées, que les huiles minérales et les matériaux de construction n’atteignent leur destination ou que les transports lourds et volumineux ne puissent plus être effectués”, Holger Lösch, adjoint directeur de la Fédération des industries allemandes, a déclaré dans un communiqué cette semaine.

Les faibles niveaux d’eau le long du Rhin ont réduit d’environ 0,3 point de pourcentage la production économique de l’Allemagne en 2018, selon Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING. Mais dans ce cas, le manque d’eau n’était pas un problème jusqu’à la fin septembre. Cette fois-ci, cela pourrait faire baisser le PIB d’au moins 0,5 point de pourcentage au second semestre de cette année, a-t-il estimé.

Le sentiment économique en Allemagne a continué de baisser en août, selon les données publiées cette semaine. Brzeski a déclaré que le pays “aurait besoin d’un miracle économique” pour éviter de tomber dans une récession dans les mois à venir.

Dans l’Ouest américain, une sécheresse extraordinaire draine les plus grands réservoirs du pays, obligeant le gouvernement fédéral à mettre en place de nouvelles coupures d’eau obligatoires. Cela oblige également les agriculteurs à détruire les récoltes.

Selon une enquête de l’American Farm Bureau Federation, une compagnie d’assurance et un groupe de pression qui représente les intérêts agricoles, près des trois quarts des agriculteurs américains affirment que la sécheresse de cette année nuit à leur récolte – avec une perte de récolte et de revenu importante.

L’enquête a été menée dans 15 États du 8 juin au 20 juillet dans des régions de sécheresse extrême du Texas au Dakota du Nord en passant par la Californie, qui représentent près de la moitié de la valeur de la production agricole du pays. En Californie, un État où les cultures d’arbres fruitiers et de noix sont élevées, 50 % des agriculteurs ont déclaré qu’ils devaient enlever des arbres et des cultures pluriannuelles en raison de la sécheresse, ce qui affectera les revenus futurs.

Sans investissements importants dans la modernisation des infrastructures, les coûts ne feront que continuer à augmenter, a noté Ward de la London School of Economics. Et l’impact peut ne pas être progressif.

“Il y a des signes que ces épisodes de chaleur ne deviennent pas seulement un peu plus intenses et fréquents avec le temps. Cela se produit d’une manière non progressive, et cela rendra plus difficile l’adaptation”, a déclaré Ward.

— Laura He, Shawn Deng, Simone McCarthy, Benjamin Brown, Aya Elamroussi, Taylor Romine et Vanessa Yurkevitch reportage contribué.