La chaleur extrême et les conditions de sécheresse alimentent plusieurs incendies de forêt au Texas

L’État pourrait obtenir un soulagement au cours du week-end. Un front froid devrait traverser l’État, limitant potentiellement la propagation des incendies de forêt samedi et dimanche, selon l’agence.

Les incendies de forêt augmentent en taille et en intensité dans l’ouest des États-Unis, et les saisons des incendies de forêt s’allongent. Des recherches récentes ont suggéré que la chaleur et la sécheresse associées au réchauffement climatique sont les principales raisons de l’augmentation des incendies plus importants et plus forts.

Des jours de températures anormalement élevées ont contribué à l’intensité des incendies en rendant la végétation plus sèche et plus susceptible de s’enflammer. Des analyses ont montré que le changement climatique a accru la probabilité de telles vagues de chaleur extrêmes.