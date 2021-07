La chaleur extrême et la sécheresse alimentent la saison des incendies féroces

Plus de 17 700 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés aux feux de forêt.

Le plus grand incendie des États-Unis, le Bootleg Fire dans le sud de l’Oregon, a brûlé plus de 225 000 acres, une superficie plus grande que la ville de New York.

L’été a été chaud dans une grande partie de l’Ouest, et cette tendance devrait se poursuivre, a déclaré AccuWeather.

La féroce saison des incendies de forêt 2021 dans l’Ouest n’a montré aucun signe de relâchement vendredi, alors que des milliers de pompiers ont continué à lutter contre des dizaines d’incendies dans la région desséchée et surchauffée.

« Actuellement, 70 incendies de forêt ont brûlé 1 061 516 acres à travers les États-Unis », a déclaré vendredi le National Interagency Fire Center. « Plus de 17 700 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés aux incendies de forêt. »

Le plus grand incendie du pays, le Bootleg Fire dans le sud de l’Oregon, a brûlé plus de 225 000 acres, une superficie plus grande que la ville de New York, ont déclaré les responsables des incendies. L’incendie a bloqué les pompiers pendant près d’une semaine avec des vents irréguliers et un comportement de feu extrêmement dangereux.

Les autorités ont ordonné jeudi une nouvelle série d’évacuations, craignant que l’incendie de Bootleg, qui a déjà détruit 21 maisons, ne fusionne avec un autre incendie qui a également augmenté de manière explosive.

Les pompiers ont tous été ramenés dans des zones sûres jeudi soir en raison d’un comportement d’incendie intense.

Le Bootleg Fire traverse des forêts de ponderosa et de pin tordu ravagés par la sécheresse cette année, suivi d’une longue vague de chaleur qui a laissé une grande partie de l’écosystème du haut désert desséché et prêt à brûler, a rapporté l’Oregonian.

L’été a été chaud dans une grande partie de l’Ouest, et cette tendance devrait se poursuivre, a déclaré AccuWeather. D’ici ce week-end et au début de la semaine prochaine, un dôme thermique devrait s’établir dans le nord des Rocheuses, ce qui entraînera à nouveau une montée en flèche des températures. Les températures devraient monter au-dessus de 100 degrés jusqu’au nord du Montana.

Feux de forêt occidentaux :Alors que les incendies font rage, la région restera «tragiquement sèche» pendant au moins une semaine. En Oregon, un incendie peut brûler jusqu’à l’automne.

La nation a établi 585 records de chaleur de tous les temps au cours des 30 derniers jours, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Des conditions extrêmement sèches et des vagues de chaleur liées au changement climatique ont balayé l’Occident, rendant les incendies de forêt plus difficiles à combattre. Le changement climatique a rendu l’Ouest américain beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Pendant ce temps, un incendie près de la ville de Paradise, dans le nord de la Californie, qui a brûlé dans un horrible incendie de forêt en 2018, a provoqué la nervosité des propriétaires qui commençaient tout juste à revenir à la normale après avoir survécu à l’incendie le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis.

L’incendie de Dixie s’est allumé plus tôt cette semaine dans la zone des routes Camp Creek et Dixie à Jarbo Gap, près de l’endroit où l’incendie de camp de 2018 s’est déclenché au nord-est de Paradise et a coûté la vie à plus de 80 personnes, a déclaré KCRA-TV.

Chuck Dee et sa femme, Janie, sont retournés l’année dernière à Paradise sur les contreforts de la Sierra Nevada en Californie pour reconstruire une maison perdue dans cet incendie. Donc, quand ils se sont réveillés jeudi et ont vu de la fumée du nouveau Dixie Fire, c’était effrayant, même si elle brûlait loin des zones peuplées.

« Cela a rendu ma femme et moi nerveux », a-t-il déclaré.

Le Dixie Fire a carbonisé près de 5 000 acres et n’était contenu qu’à 7% jeudi soir, a déclaré Cal Fire.

La saison des incendies en Californie a déjà vu plus de trois fois plus de terres brûlées qu’au cours de la même période l’année dernière, ont déclaré des responsables à CNN. Et le record de 2020 était le pire de tous les temps, avec quelque 4,1 millions d’acres brûlés, selon le National Interagency Fire Center.

