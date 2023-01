La chaleur extrême en Europe bat des records historiques

CNN

—



L’année vient à peine de commencer, mais l’Europe a déjà battu un nombre alarmant de records météorologiques alors que la chaleur extrême se propage à travers le continent.

Le jour du Nouvel An, au moins huit pays européens ont enregistré leur journée de janvier la plus chaude de tous les temps : le Liechtenstein, la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas, la Biélorussie, la Lituanie, le Danemark et la Lettonie, selon le climatologue Maximiliano Herrera, qui suit les températures extrêmes à travers le monde. .

C’est “la vague de chaleur la plus extrême de l’histoire européenne”, a déclaré Herrera à CNN, en se basant sur l’augmentation des températures au-dessus de la normale.

Les villes qui seraient souvent couvertes de neige ont plutôt vu les températures grimper à des niveaux habituellement observés en été. “La véritable partie” monstre “de cette période de chaleur s’est déroulée du 31 décembre au 1er janvier”, a déclaré Herrera à CNN.

Le 1er janvier, Vaduz, la capitale du Liechtenstein, a enregistré un pic de 20 degrés Celsius (68 Fahrenheit), la ville tchèque de Javornik a atteint 19,6 degrés Celsius (67,3 Fahrenheit) et Jodłownik, un village de Pologne, a enregistré un pic de 19 degrés Celsius (66,2 degrés Fahrenheit).

L’Ukraine a également enregistré sa température la plus élevée en janvier en dehors de la Crimée.

Nous venons d’observer le jour de janvier le plus chaud jamais enregistré pour de nombreux pays d’Europe. Vraiment sans précédent dans les disques modernes. pic.twitter.com/bUux1XOBH9 —Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 1er janvier 2023

Lorsque vous considérez à quel point les températures ont grimpé au-dessus de la normale, l’événement météorologique actuel est encore plus extrême que les vagues de chaleur qui ont brûlé une grande partie de l’Europe l’été dernier, a déclaré Herrera. Et non seulement la chaleur est exceptionnellement intense, mais elle s’étend également sur une vaste zone, des frontières de l’Europe avec l’Asie jusqu’au nord de l’Espagne.

“Pour la première fois, une vague de chaleur en Europe peut rivaliser avec la plus intense jamais enregistrée en Amérique du Nord”, a déclaré Herrera.

La force motrice derrière la chaleur exceptionnelle était une masse d’air chaud de la côte ouest de l’Afrique, qui s’est déplacée à travers l’Europe, apportant des conditions anormalement chaudes, selon le UK Met Office.

Alors que les météorologues disent qu’il est trop tôt pour attribuer avec confiance cette chaleur extrême au changement climatique, les scientifiques ont averti que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses.

“Les augmentations des températures mondiales moyennes causées par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles rendent plus probable que les records de température soient battus”, a déclaré Rebecca Oakes, climatologue au Met Office.

Les records de température ont alarmé les météorologues, mais ils ont également eu pour effet de contribuer à atténuer la crise énergétique qui s’est emparée du continent.

Les prix du gaz naturel en Europe ont grimpé en flèche depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors que le président Vladimir Poutine a limité l’approvisionnement du continent et que de nombreux pays ont réduit leurs importations en provenance de Russie. Mais cette vague de temps chaud sans précédent a entraîné une baisse de la demande de gaz, contribuant à la chute des prix du gaz naturel à leur plus bas niveau depuis que la Russie a lancé son invasion en février de l’année dernière, selon les données de Refinitiv.

En Ukraine, le temps exceptionnellement chaud pour la saison a également aidé.

« En raison du temps chaud, [energy] la consommation en Ukraine est réduite », a annoncé mardi l’opérateur public d’électricité Ukrenergo. Anton Gerashchenko, conseiller du gouvernement ukrainien, tweeté le jour de l’an : « Poutine voulait geler les alliés ukrainiens et vaincre l’Ukraine. Au lieu de cela, même la météo est de notre côté.

Mais si le temps chaud peut apporter un certain soulagement, les météorologues préviennent que ce sort offre un aperçu d’un avenir inquiétant.

L’Europe est entrée en “territoire inexploré”, a déclaré Herrera. “C’est une chose de battre ne serait-ce qu’un record centenaire avec quelques décimales, c’en est une autre de briser environ 5 000 records en deux jours, dans certains cas avec une marge de plus de 5 degrés Celsius.”