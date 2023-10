La chaleur extrême du mois de septembre inquiète les climatologues

« Des bananes époustouflantes. »

« Territoires inexplorés. »

« L’écriture est si clairement sur le mur. »

Le mois dernier a battu le record du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré avec une telle marge que les climatologues disent que c’était presque au-delà de toute croyance.

L’étape de septembre, rapportée dans de nouvelles données publiées mercredi soir par le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne, s’est ajoutée à une série alarmante de températures mondiales record. En juin, juillet et août, la planète a connu son été le plus chaud jamais enregistré « de loin ».

Les températures de septembre ont encore plus stupéfié les climatologues.

« Ce mois-ci a été, à mon avis professionnel en tant que climatologue, absolument époustouflant », a déclaré Zeke Hausfather, responsable de la recherche sur le climat pour la société de services financiers Stripe. a écrit mardi le Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Après avoir connu une semaine de pluies fréquentes, les New-Yorkais profitent du temps chaud et ensoleillé à Prospect Park à Brooklyn, le 1er octobre. Spencer Platt/Getty Images

Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique, a déclaré qu’il était inquiétant de voir autant de nouveaux records établis, mais qu’il était encore plus alarmant de voir dans quelle mesure ils étaient renversés. Les températures moyennes de l’air à la surface le mois dernier étaient de près d’un degré Fahrenheit plus élevées qu’en septembre 2020, qui avait été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré.

« Normalement, lorsque vous battez un record, c’est par centièmes de degré », a-t-elle déclaré, « donc c’est vraiment une somme énorme. »

Septembre a également été le mois le plus anormalement chaud de l’histoire enregistrée, ce qui signifie que son écart par rapport à la moyenne était plus élevé que n’importe quel mois jusqu’à présent, selon le service Copernicus sur le changement climatique.

Cette chaleur s’est poursuivie jusqu’en octobre. Les températures dans le monde sont restées élevées avec une résurgence de conditions estivales qui ont touché les habitants du Haut-Midwest et du Nord-Est cette semaine, malgré presque deux semaines complètes d’automne.

Des températures record – supérieures à 90 F dans certains endroits – se sont ajoutées à une chaleur inhabituelle pour la saison dans une vaste partie du pays, les villes des Grands Lacs au nord-est connaissant des températures élevées de 10 à 30 degrés au-dessus de la moyenne.

Mais les États-Unis n’étaient pas les seuls à subir de fortes variations de température : une vague de chaleur en octobre ravage l’Europe occidentale, avec des températures dépassant largement les 90 °F dans certaines parties de la France et de l’Espagne. Et dans l’hémisphère sud, des températures inhabituellement chaudes ont été enregistrées en Amérique du Sud et en Australie, toutes faisant suite à de multiples épisodes de chaleur extrême au cours des mois précédents, au cours de ce qui aurait dû être la saison hivernale dans cette partie du monde.

C’est le genre de tendance au réchauffement à l’envers qui a laissé les climatologues perplexes.

« Nous devons trouver dans nos cerveaux une nouvelle prise de conscience de ce que signifie « extrême » aujourd’hui, et à quel point ce mot va continuer à être horrifiant alors que nos références changent si rapidement », a déclaré Kim Cobb, directrice de l’Institut de Brown. pour l’environnement et la société à l’Université Brown.

Pour les chercheurs comme Cobb qui s’intéressent de près aux extrêmes, 2023 les compte déjà à la pelle.

Mois après mois, des conditions plus chaudes que d’habitude ont permis à 2023 de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le précédent record établi en 2016.

« On dirait qu’il s’agit d’un verrou virtuel », a déclaré Cobb à propos de cet honneur problématique.

Cette trajectoire de réchauffement climatique a été prédite dans les modèles climatiques, mais le rythme du changement a surpris de nombreux scientifiques.

« La plupart, sinon la totalité, des climatologues avaient le sentiment que les deux prochaines années allaient être assez chaudes, mais je pense que tout le monde a été un peu surpris de voir à quel point il fait chaud à l’échelle mondiale », a déclaré Zachary Labé, climatologue à Université de Princeton.

Un homme prend un bain de soleil devant les fontaines du Trocadéro, devant la Tour Eiffel, le 7 septembre à Paris. Thomas Padilla / AP

Les conditions chaudes cette année et en 2016 ont été renforcées par El Niño, un phénomène climatique naturel caractérisé par des eaux plus chaudes que d’habitude dans l’océan Pacifique tropical central et oriental. El Niño peut avoir un impact sur les conditions météorologiques dans le monde entier et le phénomène aggrave généralement le réchauffement de fond dû au changement climatique d’origine humaine.

Dans un monde qui se réchauffe, cela signifie que les événements El Niño sont plus susceptibles de « pousser les températures vers des territoires toujours plus inexplorés », a déclaré Cobb.

Les conditions El Niño devraient persister jusqu’en 2024. Cela pourrait signifier que d’autres records seront battus l’année prochaine, mais Burgess a déclaré qu’il était trop tôt pour faire des prévisions fiables de cette nature. Pourtant, les événements qui se sont produits cette année – des inondations dévastatrices sur plusieurs continents, des semaines de vagues de chaleur incessantes et certains des incendies de forêt les plus catastrophiques jamais vus, pour n’en nommer que quelques-uns – offrent des perspectives inquiétantes.

« Cela me rend vraiment très nerveux à l’idée de ce qui va arriver », a déclaré Burgess.

Burgess et d’autres ont déclaré que la situation actuelle devrait être un signal d’alarme pour les décideurs politiques sur la nécessité de prendre des mesures immédiates pour éviter les conséquences les plus dévastatrices du changement climatique.

Et même si les conditions et les températures fluctueront au cours des années à venir, il est impossible d’ignorer l’impact démesuré du réchauffement climatique d’origine humaine, selon Cobb.

« L’écriture est si clairement sur le mur », a-t-elle déclaré. « Nous avons le pied sur l’accélérateur en ce qui concerne nos émissions, et nous ne sommes fondamentalement pas en mesure de suivre les changements qui se produisent aujourd’hui, sans parler du réchauffement continu et des impacts extrêmes dont nous savons qu’ils vont s’atténuer. le brochet.