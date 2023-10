Une étude financée par le NIH prédit que les adultes plus âgés et noirs en souffriront le plus.

Décès d’origine cardiovasculaire dus à chaleur extrème devraient augmenter entre 2036 et 2065 aux États-Unis, selon une étude soutenue par les National Institutes of Health. Les chercheurs, dont les travaux sont publiés dans Circulationprédisent que les adultes âgés de 65 ans et plus et les adultes noirs seront probablement touchés de manière disproportionnée.

Alors que la chaleur extrême représente actuellement moins de 1 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires, l’analyse de modélisation prédit que cela changera en raison d’une augmentation prévue des journées d’été qui atteignent au moins 90 degrés. Cet indice de chaleur, qui tient compte de la sensation de température avec l’humidité, mesure les températures extrêmes. Les personnes âgées et les adultes noirs seront les plus vulnérables car beaucoup ont des problèmes de santé sous-jacents ou sont confrontés à des obstacles socio-économiques qui peuvent influencer leur santé – comme ne pas avoir de climatisation ou vivre dans des endroits qui peuvent absorber et emprisonner la chaleur, connus sous le nom de «îlots de chaleur.»

“Le fardeau sanitaire dû à la chaleur extrême continuera de croître au cours des prochaines décennies”, a déclaré Sameed A. Khatana, MD, MPH, auteur de l’étude, cardiologue et professeur adjoint de médecine à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. « En raison de l’impact inégal de la chaleur extrême sur différentes populations, c’est également une question d’équité en santé et pourrait exacerber les disparités déjà existantes en matière de santé. »

Pour générer ces prédictions, les chercheurs ont évalué les données au niveau des comtés des 48 États contigus entre mai et septembre 2008-2019. Plus de 12 millions de décès liés à maladie cardiovasculaire s’est produit à cette époque. À l’aide d’estimations de modélisation environnementale, ils ont également constaté que l’indice de chaleur atteignait au moins 90 degrés environ 54 fois chaque été. Les chercheurs ont lié les températures extrêmes survenues au cours de chaque période estivale à une moyenne nationale de 1 651 décès cardiovasculaires par an. Certaines zones, comme le Sud et le Sud-Ouest, ont été plus touchées que d’autres, comme le Nord-Ouest et le Nord-Est.

À l’aide d’analyses de modélisation pour prévoir les changements environnementaux et démographiques, les chercheurs ont regardé la période 2036-2065 et ont estimé que chaque été, environ 71 à 80 jours seront caractérisés par une température de 90 degrés ou plus. Sur la base de ces changements, ils ont prédit que le nombre annuel de décès cardiovasculaires liés à la chaleur augmenterait de 2,6 fois pour la population générale, passant de 1 651 à 4 320. Cette estimation repose sur l’hypothèse que les émissions de gaz à effet de serre, qui captent la chaleur du soleil, sont maintenues au minimum. Si les émissions augmentent de manière significative, le nombre de décès pourrait plus que tripler, pour atteindre 5 491.

Pour les personnes âgées et les adultes noirs, les projections étaient plus prononcées. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, le nombre de décès pourrait presque tripler, passant de 1 340 à 3 842 si les émissions de gaz à effet de serre restent stables – ou à 4 894 dans le cas contraire. Parmi les adultes noirs, les décès pourraient plus que tripler, passant de 325 à 1 512 ou 2 063.

En comparant les populations actuelles et futures, les chercheurs ont pris en compte plusieurs facteurs, notamment l’âge, les problèmes de santé sous-jacents et le lieu de résidence de la personne.

La plupart des gens s’adaptent à la chaleur extrême, car le corps trouve des moyens de se rafraîchir, par exemple en transpirant. Cependant, les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, notamment le diabète et les maladies cardiaques, peuvent avoir des réactions différentes et être confrontées à des risques accrus de crise cardiaque, d’arythmie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

“Le nombre d’événements cardiovasculaires dus à la chaleur affecte une petite proportion d’adultes, mais cette recherche montre à quel point il est important pour ceux qui présentent des risques sous-jacents de prendre des mesures supplémentaires pour éviter les températures extrêmes”, a déclaré Lawrence J. Fine, MD, conseiller principal. dans le applications cliniques et prévention succursale, dans le Division des sciences cardiovasculaires au National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), qui fait partie du NIH.

Les auteurs ont décrit les approches de refroidissement utilisées par certaines villes : planter des arbres pour créer de l’ombre, ajouter des centres de refroidissement équipés de la climatisation et utiliser des matériaux réfléchissant la chaleur pour paver les rues ou peindre les toits. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment ces approches peuvent avoir un impact sur la santé de la population.

“En plus de réfléchir à l’impact des températures extrêmes aux États-Unis, ce type de prévision de modélisation préfigure également l’impact que la chaleur extrême pourrait avoir dans le monde entier, en particulier dans les régions aux climats plus chauds et qui sont affectées de manière disproportionnée par les disparités en matière de santé”, a déclaré Flora N. Katz, Ph.D., directrice de la Division de la formation et de la recherche internationales au NIH Fogarty International Center.

La recherche a été partiellement financée par la subvention NHLBI K23 HL153772.

