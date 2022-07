La chaleur extrême continue sa marche à travers l’Europe occidentale

Dimanche en Grande-Bretagne, les gens faisaient leurs propres plans pour résister à la chaleur à venir. Les prévisions pour lundi et mardi étaient désastreuses – Vendredi, le service météorologique national du pays a émis l’avertissement le plus sévère dont il dispose pour Londres et une grande partie de l’Angleterre.

L’avertissement, une alerte «rouge», est destiné à transmettre un risque pour la vie, et les responsables de la santé ont souligné que même les personnes en bonne santé pourraient être affectées négativement. Le public a été averti d’essayer de rester à l’abri du soleil de 11 h à 15 h, de ne faire que les déplacements essentiels ces jours-là, d’éviter de faire de l’exercice pendant la partie la plus chaude de la journée et d’emporter de l’eau avec eux.

Le reportage a été fourni par Aurélien Breeden de Paris, Francheska Melendez de Foz do Farelo, Portugal, Gaïa Pianigiani de Rome et Quartier Euan de Londres.