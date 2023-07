La chaleur extrême a tué plus de 60 000 personnes en Europe en 2022, selon une étude | Actualité Climatique

Plus de 61 000 personnes sont mortes en Europe l’été dernier à cause de la chaleur extrême, selon une étude.

Les recherches menées par des scientifiques de l’Institut de la santé mondiale de Barcelone et de l’Institut national français de la santé ont montré que l’Italie a subi le plus grand nombre de décès attribuables à la chaleur avec 18 010.

L’Italie a été suivie par l’Espagne, avec 11 324 décès, et l’Allemagne, avec 8 173.

Selon des données préliminaires, le monde a connu la semaine la plus chaude jamais enregistrée la semaine dernière. Il suit le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de surface de la mer sans précédent et une étendue de glace de mer antarctique record.

L’étude, publiée dans Nature Medicine, s’est concentrée sur la période comprise entre le 20 mai et le 4 septembre 2022 et a révélé que 3 469 personnes sont décédées au Royaume-Uni.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:26

Vos vacances en euro sont-elles dans une zone de sécheresse?



Le l’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe et a été marqué par la sécheresse, les incendies de forêt et les périodes de chaleur extrême.

La période la plus intense s’est déroulée entre la mi-juillet et la mi-août, au cours de laquelle les chercheurs ont déclaré que 38 881 personnes sont mortes à travers le continent.

La mortalité attribuable à la chaleur était beaucoup plus élevée chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes.

Le plus grand nombre de morts estivales dues à la chaleur en Europe remonte à 2003, lorsque plus de 70 000 décès supplémentaires ont été enregistrés.

L’auteur de l’étude, Joan Ballester Claramunt, a déclaré : « L’été 2003 a été un phénomène exceptionnellement rare, même en tenant compte du réchauffement anthropique observé jusque-là.

« Ce caractère exceptionnel a mis en évidence le manque de plans de prévention et la fragilité des systèmes de santé pour faire face aux urgences liées au climat, ce qui a été en partie traité les années suivantes.

« En revanche, les températures enregistrées à l’été 2022 ne peuvent être considérées comme exceptionnelles, dans le sens où elles auraient pu être prédites en suivant les séries de températures des années précédentes, et qu’elles montrent que le réchauffement s’est accéléré au cours de la dernière décennie. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:12

L’Angleterre « n’est pas prête » à réagir aux vagues de chaleur extrêmes



En savoir plus:

La vague de chaleur au Royaume-Uni a été rendue 10 fois plus probable par le changement climatique – étude

Le phénomène météorologique El Nino devrait encore faire grimper les températures élevées

L’Europe a un problème d’eau – plus d’eaux souterraines sont perdues qu’elles ne sont remplacées

Le chercheur Hicham Achebak a déclaré: « Le fait que plus de 61 600 personnes en Europe soient mortes du stress thermique à l’été 2022, même si, contrairement à 2003, de nombreux pays avaient déjà mis en place des plans de prévention actifs, suggère que les stratégies d’adaptation actuellement disponibles pourraient être encore insuffisant.

« L’accélération du réchauffement observée ces 10 dernières années souligne l’urgence de réévaluer et de renforcer substantiellement les plans de prévention, en accordant une attention particulière aux différences entre pays et régions d’Europe, ainsi qu’aux écarts d’âge et de sexe, qui marquent actuellement les différences de vulnérabilité à la chaleur. »

Dans toute l’Europe, les températures froides causent beaucoup plus de décès que la chaleur, bien que des hivers de plus en plus doux contribuent à une réduction de ce taux de mortalité.

Cependant, l’Office des statistiques nationales a déclaré : « À l’échelle mondiale, on estime que le changement climatique induit par l’homme représente 37 % des décès liés à la chaleur (1 % au Royaume-Uni).

« Il a été prédit que les réductions initiales des décès dues à des hivers plus doux seraient compensées par des augmentations de la mortalité liée à la chaleur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Le mois de juin le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni entraîne la mort de centaines de poissons dans les rivières



« Les estimations suggèrent 257 % de décès supplémentaires liés à la chaleur et une baisse de 2 % des décès liés au froid d’ici les années 2050.

« Nos résultats préliminaires sont similaires, bien que nous ayons constaté une plus grande diminution de la mortalité liée au froid.

« Les effets du froid sur la santé ont diminué au cours du siècle dernier.

« Il existe des preuves que des facteurs autres que le changement climatique peuvent avoir entraîné des réductions de la mortalité liée au froid.

« Certaines preuves suggèrent que les améliorations des circonstances socio-économiques, des infrastructures de santé et de l’adaptation comportementale ont réduit la vulnérabilité au froid, cependant, l’attribution de la causalité reste complexe. »