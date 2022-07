La chaleur et le vent menacent d’attiser la croissance des incendies de forêt dans l’Ouest

YREKA, Californie (AP) – Les incendies de forêt majeurs en Californie et au Montana ont considérablement augmenté alors que les pompiers protégeaient les communautés éloignées dimanche, alors que le temps chaud et venteux dans l’ouest des États-Unis, sec et sec, a créé un potentiel de propagation encore plus important.

L’incendie de McKinney devenait incontrôlable dans la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie, alors que des orages irréguliers balayaient la région juste au sud de la frontière de l’État de l’Oregon, a déclaré la porte-parole du US Forest Service, Adrienne Freeman.

“Les lits de combustible sont si secs et ils peuvent simplement éclater à cause de cet éclair”, a-t-elle déclaré. “Ces cellules de tonnerre sont accompagnées de vents erratiques en rafales qui peuvent souffler du feu dans toutes les directions.

L’incendie a explosé à plus de 80 miles carrés (207 km carrés) deux jours seulement après avoir éclaté dans une zone largement inhabitée du comté de Siskiyou, selon un rapport d’incident de dimanche. La cause faisait l’objet d’une enquête.

Un deuxième incendie plus petit juste à l’ouest, déclenché par des éclairs secs samedi, a menacé la petite ville de Seiad, a déclaré Freeman. Environ 400 maisons étaient menacées par les deux incendies en Californie.

Dans le Montana, un incendie déclenché dans les prairies près de la ville d’Elmo a atteint plus de 11 miles carrés (28 km carrés) après avoir avancé dans la forêt. Les températures dans l’ouest du Montana pourraient atteindre 96 degrés (36 degrés Celsius) d’ici dimanche après-midi avec des vents violents, a annoncé le National Weather Service.

À environ 200 miles (320 km) au sud, les habitants de l’Idaho étaient sous le coup d’ordres d’évacuation samedi alors que l’incendie de Moose dans la forêt nationale de Salmon-Challis a carbonisé plus de 67,5 miles carrés (174,8 km2) dans des terres boisées près de la ville de Salmon. Il était à 17% contenu samedi.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence samedi alors que l’incendie de McKinney s’intensifiait. La proclamation donne à Newsom plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et accéder à l’aide fédérale.

Les forces de l’ordre californiennes ont frappé aux portes de la ville d’Yreka Fort Jones pour exhorter les habitants à sortir et à évacuer leur bétail en toute sécurité dans des remorques. Des appels automatisés étaient également envoyés aux lignes téléphoniques terrestres car il y avait des zones sans service de téléphonie mobile.

La Pacific Coast Trail Association a exhorté les randonneurs à se rendre à la ville la plus proche tandis que le US Forest Service a fermé une section de 110 miles (177 km) du sentier du sommet de l’Etna au terrain de camping du mont Ashland dans le sud de l’Oregon.

Dans l’ouest du Montana, l’Elmo Fire, poussé par le vent, a forcé l’évacuation des maisons et du bétail alors qu’il traversait l’herbe et le bois. Le National Interagency Fire Center a estimé qu’il faudrait près d’un mois pour contenir l’incendie.

Une partie de l’autoroute 28 entre Hot Springs et Elmo a été fermée en raison de l’épaisse fumée, selon le ministère des Transports du Montana.

