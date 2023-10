La chaleur estivale et la récente sécheresse pourraient assourdir le feuillage d’automne

De nombreux habitants de la région de Washington DC pourraient être tentés d’observer le feuillage d’automne, en particulier avec trois vues d’observation des feuilles figurant en bonne place sur une nouvelle liste Yelp.

Avec un temps plus frais attendu ce week-end et le calendrier basculé vers octobre, beaucoup d’entre nous pourraient être tentés d’observer le feuillage d’automne – d’autant plus que trois vues d’observation des feuilles dans la région de Washington DC se classent en Liste Yelp des 20 meilleurs endroits aux Etats-Unis

Même dans la magnificence de Skyline Drive, du parc national de Shenandoah et de l’Arboretum national des États-Unis, les couleurs de cette année pourraient ne pas être aussi spectaculaires que les années précédentes, selon Brian van de Graaff, météorologue de 7News First Alert.

« Nous avons eu une crue d’eau assez sèche, ainsi qu’une période assez chaude à la fin de l’été, donc certaines choses peuvent avoir un impact sur la couleur », a-t-il déclaré.

« La vallée de Shenandoah et la Blue Ridge sont confrontées à une situation de sécheresse plus élevée ces derniers temps », a déclaré van de Graaff. « Ils ont vu un certain changement de couleur, mais il s’agit davantage d’un changement dû au stress, où ils brunissent plus rapidement et voient les feuilles tomber tôt. »

Cependant, il a déclaré que « maintenant qu’il nous reste un peu de pluie d’Ophelia, cela pourrait nous donner un petit coup de pouce ici dans la région métropolitaine ».

De plus, les couleurs les plus vives apparaissent généralement plus tard dans l’année : « C’est souvent plus tard en octobre et début novembre que nous pouvons voir certaines de nos plus belles couleurs dans la région métropolitaine », a déclaré van de Graaf.

Il s’attend à ce que la plupart des gens éprouvent toujours des sensations fortes lors d’un voyage à la montagne : « Cela ne coûte rien et vous ne faites qu’explorer et jeter un œil à la splendeur de la nature. »

Malgré les défis météorologiques, a-t-il déclaré, « cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des couleurs vives, et chaque arbre y réagit un peu différemment ».

« Si nous attendons un peu plus tard dans la saison, nous commencerons à voir un peu de ces couleurs vibrantes que nous aimons tous », a déclaré van de Graaf.

