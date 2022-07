La chaleur est mauvaise pour la santé des plantes. Voici comment l’édition de gènes pourrait aider.

Pourtant, de nombreuses espèces cultivées pertinentes sont étroitement liées à Arabidopsis, y compris le brocoli et les choux de Bruxelles. Et parce que la voie de l’acide salicylique est présente dans de nombreux types de plantes, y compris les principales cultures comme le blé, le maïs et les pommes de terre, il est possible que le travail ait un impact bien au-delà du laboratoire.

Dans quelques expériences de suivi, le groupe Duke s’est efforcé de répéter ses résultats sur des plantes de colza, dont une variété est utilisée pour fabriquer de l’huile de canola. Les résultats étaient prometteurs, même si le travail doit encore être testé dans des essais sur le terrain, dit-il.

L’un des obstacles à l’introduction des cultures génétiquement modifiées dans le champ pourrait être que les chercheurs ont utilisé des bactéries pour fournir un nouvel ADN à la plante, ce qui signifie qu’elles seraient considérées comme des OGM (organismes génétiquement modifiés). Mais il dit que la recherche future pourrait utiliser des outils d’édition de gènes comme CRISPR au lieu d’introduire l’ADN d’un autre organisme, évitant potentiellement certains des défis réglementaires et de consommation associés aux aliments OGM.

D’autres experts s’empressent de souligner que même si la recherche progresse, nous n’avons pas encore totalement compris les plantes.

“Il y a beaucoup plus de questions qui sont plus fondamentales”, dit Jian Hua, biologiste des plantes à l’Université Cornell. Par exemple, dit-elle, on ne sait pas pourquoi cette voie immunitaire s’arrête à des températures élevées en premier lieu.

Les ralentissements immunitaires à des températures élevées pourraient être une bizarrerie évolutive, mais il est également possible qu’il y ait un avantage à désactiver certaines défenses lorsque les températures changent, souligne Hua. Certaines plantes ont d’autres réponses immunitaires qui s’intensifient lorsque les températures augmentent, et il n’est pas clair quelle pourrait être l’importance relative de ces différentes voies ou comment elles pourraient interagir.

La hausse des températures provoquée par le changement climatique affectera les plantes de bien des façons au-delà de l’immunité, mais si les chercheurs pouvaient trouver de nouvelles façons d’aider les plantes à se défendre, cela pourrait finalement signifier moins d’utilisation de pesticides et un approvisionnement alimentaire mondial plus résistant.