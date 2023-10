La chaleur est forte pour Erik ten Hag à Man Utd : interrupteur surprise sur les cartes ?

Des questions sur l’avenir d’Erik ten Hag ont surgi alors que Manchester United continue de lutter.

Malgré de grands espoirs pour la nouvelle saison, le séjour du Néerlandais à Old Trafford a été entaché par une série de défaites cauchemardesques.

Après avoir quitté l’Ajax pour Manchester United, il a connu une première année exceptionnelle, aidant le club à terminer troisième de la Premier League et à remporter la Coupe Carabao.

Un drame tardif et deux buts du remplaçant Scott McTominay ont aidé les Red Devils à revenir par derrière et à vaincre Brentford samedi.

Cependant, les supporters du club ont vu des choses alarmantes dans les récentes défaites humiliantes de l’équipe contre Galatasaray et Crystal Palace.

La pression est sur le nouveau gardien Andre Onana après avoir commis de nombreuses erreurs coûteuses lors des derniers matchs, dont une ce week-end qui a failli coûter à son équipe un autre résultat décevant.

En conséquence, Ten Hag fait l’objet d’une surveillance croissante et les rumeurs concernant son avenir en Angleterre sont répandues.

Les retombées avec Ronaldo et Sancho n’ont pas aidé

Les achats très médiatisés de l’été ont porté les niveaux d’anticipation à de nouveaux sommets à Old Trafford, où le club avait déjà acquis de manière permanente des joueurs comme Onana, Mason Mount et Rasmus Hojlund. L’avenir de Ten Hag s’annonce sombre avec seulement 12 points après huit matches de Premier League et deux défaites consécutives en UEFA Champions League.

Son mandat à Manchester a été encore compliqué par le fait qu’il a affronté une superstar du calibre de Cristiano Ronaldo, ainsi que l’ancien as du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Maintenant qu’il dispose de plus d’argent à dépenser sur le marché des transferts, il doit provoquer un revirement spectaculaire dans la fortune de l’équipe.

Retour en territoire connu ?

Les enjeux sont de plus en plus élevés et les spéculations sur l’avenir de Ten Hag vont bon train, affirme Mike Verwijn, un journaliste néerlandais. Et il pense qu’il pourrait revenir à l’Ajax pour remplacer Mark Steijn.

« Vous entendez des gens parler de ça, du genre : est-ce que Ten Hag voudrait revenir ? Il a maintenant goûté à la Premier League et je pense qu’après sa période réussie à l’Ajax, il suscitera davantage d’intérêt. D’un autre côté : c’est un moment merveilleux de rejoindre l’Ajax maintenant. Cela ne pourrait pas être bien pire, donc je pense que s’il est licencié, il redeviendra candidat à long terme », a déclaré Verwijn.

Alors que les titans néerlandais sont également en difficulté, le journaliste de la télévision locale Kenneth Perez estime également qu’un retour à Amsterdam est possible, suggérant à Voetbalpraat d’ESPN : « Imaginez si Erik ten Hag était renvoyé, serait-il vraiment fou de la part de l’Ajax de lui demander de revenir ? » Manchester United est connu pour le fait que les choses peuvent devenir difficiles si les choses ne se passent pas bien. Alors ce n’est pas une idée folle, n’est-ce pas ?

Crédit photo : IMAGO / Sportimage