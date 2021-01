MIAMI: Comme si perdre la finale de la NBA n’était pas assez grave, il semble maintenant y avoir une malédiction qui s’étend jusqu’à la saison suivante.

Le Miami Heat ne le croit pas encore, même après un début désastreux de la campagne 2020-21.

Les champions en titre de la Conférence de l’Est ont une fiche de 6-12, égalant le pire début de 18 matchs des franchises depuis l’ouverture 4-14 en 2007-08. La liste a été décimée par des blessures et des problèmes liés aux virus, et la séquence de défaites actuelle a atteint cinq matchs après une défaite de 108-104 contre les Clippers de Los Angeles dans un match où Miami menait par 18 points au début, mais s’est retrouvé derrière par autant que 19.

Heat Nation, nous allons comprendre cela, a déclaré le centre All-Star Bam Adebayo. Soyez juste avec nous. Nous allons comprendre cela. Je peux leur promettre que nous allons comprendre cela. Je sais qu’ils sont fatigués de nous voir perdre. J’étais fatigué de perdre. Nous devons comprendre cela.

La prochaine chance de bien faire les choses arrive samedi, lorsque Miami accueille Sacramento.

L’année qui a suivi la perte de la finale n’a pas été gentille avec les équipes les plus récentes qui ont abandonné la série de titres. Cleveland a perdu la finale en 2018, LeBron James est parti rejoindre les Lakers de Los Angeles et les Cavaliers n’ont pas été proches de la même chose depuis. Golden State a perdu la finale en 2019, a vu la plupart des joueurs se blesser, a regardé Kevin Durant partir pour Brooklyn et a terminé la saison dernière avec le pire bilan de la NBA.

Ce n’est pas si mal pour la chaleur. Assez mauvais, cependant.

Jimmy Butler a raté 12 des 18 matchs de Miamis, principalement à cause des protocoles de santé et de sécurité des ligues établis pour un jeu sûr pendant la pandémie de coronavirus. Avery Bradley, amené en tant qu’agent libre, a raté 10 matchs, principalement à cause de problèmes liés aux virus. Tyler Herro a raté sept matchs avec des spasmes au cou. Meyers Leonard, un joueur clé la saison dernière, n’a disputé que trois matchs cette saison et est maintenant absent avec une blessure à l’épaule.

Le Heat a utilisé 13 alignements de départ, a une fiche de 0 à 10 lorsqu’il tire moins de 48%, a établi un record de la NBA mercredi en ratant 15 essais à 3 points au premier quart et tire 29% au-delà de l’arc dans ce cinq matchs. série de défaites.

Vous ne pouvez pas trouver d’excuse pour cela, a déclaré l’entraîneur de Heat Erik Spoelstra. Il suffit de continuer à broyer, à apprendre, à se concurrencer, à s’améliorer. Il y a certains points où nous en sommes et nous devons simplement être plus cohérents avec cela. Nous allons récupérer les gars assez tôt.

Miamis, sept joueurs les plus expérimentés, en termes d’années dans la NBA, étaient tous indisponibles jeudi.

C’était l’alignement avec lequel le Heat a commencé le quatrième quart contre les Clippers: Gabe Vincent et Max Strus, qui sont sur des contrats à double sens; Precious Achiuwa, qui est une recrue; KZ Okpala, un pro de deuxième année qui a disputé cinq matchs la saison dernière; et Herro, un gardien de deuxième année qui n’avait pas joué depuis deux semaines.

Beaucoup de mecs qui jouent en ce moment sont les jeunes, moi y compris, a déclaré Adebayo.

L’aide est en route. Le Heat espère que Butler pourra jouer samedi. On ne s’attend pas à ce que Dragic soit absent longtemps. Herro, lors de son match retour jeudi, a réalisé un gros quatrième quart-temps pour mener une tentative de retour.

Il insiste sur le fait que le revirement arrive.

Personne n’est désolé pour nous, dit Herro. Il n’y a pas d’excuses. Nous allions simplement continuer à nous améliorer et nous espérons qu’un jour, nous pourrons récupérer tout le monde et montrer à tout le monde de quoi il s’agissait.

___

