La chaleur de fin d’été peut entraîner un risque accru de fausse couche

Le lien entre fausse couche et chaleur extrême était le plus fort dans le sud et le Midwest, avec des pics respectivement à la fin août et au début septembre.

“Nous en savons si peu sur les causes des fausses couches qu’il est difficile de lier la variation saisonnière du risque à une cause particulière”, déclare David Savitz, PhD, professeur d’épidémiologie et d’obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie à l’Université Brown de Providence, RI, qui aidé à mener l’étude. “Les expositions varient selon l’été, y compris un risque plus faible d’infection respiratoire pendant la saison chaude, des changements dans le régime alimentaire et l’activité physique, et des facteurs physiques tels que la température et la lumière du soleil.”

Mais un autre expert a averti que la chaleur extrême n’était peut-être pas le seul responsable des taux de fausses couches observés en été.

“Vous devez être prudent lorsque vous associez les mois d’été à une fausse couche, car les femmes peuvent poursuivre davantage d’activités de plein air pendant l’été”, explique Saifuddin Ahmed PhD, chercheur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore.

Bien que l’article suggère que l’activité physique peut jouer un rôle dans la fréquence des fausses couches, aucune analyse n’a soutenu cette affirmation, dit Ahmed.