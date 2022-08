La chaleur dangereuse devrait frapper 3 fois plus souvent à l’avenir

Selon une nouvelle étude, ce qui est officiellement considéré comme une «chaleur dangereuse» dans les décennies à venir frappera probablement une grande partie du monde au moins trois fois plus souvent à mesure que le changement climatique s’aggrave.

Dans la plupart des riches latitudes moyennes de la Terre, des pics de température et d’humidité qui ressemblent à 103 degrés (39,4 degrés Celsius) ou plus – maintenant un choc estival occasionnel – devraient statistiquement se produire 20 à 50 fois par an d’ici le milieu du siècle, selon une étude lundi dans la revue Nature Climate Change.

D’ici 2100, cet indice de chaleur brutal pourrait persister pendant la majeure partie de l’été dans des endroits comme le sud-est des États-Unis, a déclaré l’auteur de l’étude.

Et c’est bien pire pour les tropiques collants. L’étude a indiqué qu’un indice de chaleur considéré comme “extrêmement dangereux” où l’indice de chaleur ressenti dépasse 124 degrés (51 degrés Celsius) – maintenant quelque chose qui arrive rarement – frappera probablement une ceinture tropicale qui comprend l’Inde une à quatre semaines par an par siècle. fin.

“C’est donc un peu effrayant à ce sujet”, a déclaré l’auteur de l’étude Lucas Zeppetello, climatologue à Harvard. «C’est quelque chose où potentiellement des milliards de personnes vont être exposées très régulièrement à des niveaux de chaleur extrêmement dangereux. Donc, quelque chose qui est passé de pratiquement jamais arrivé auparavant ira à quelque chose qui se produit chaque année.

Zeppetello et ses collègues ont utilisé plus de 1 000 simulations informatiques pour examiner les probabilités de deux niveaux différents de chaleur élevée – des indices de chaleur de 103 degrés (39,4 Celsius) et supérieurs à 124 degrés (51 Celsius), qui sont des seuils dangereux et extrêmement dangereux selon le Service météorologique national des États-Unis. Ils ont calculé pour les années 2050 et 2100 et ont comparé cela à la fréquence à laquelle cette chaleur s’est produite chaque année dans le monde de 1979 à 1998.

L’étude a révélé une augmentation de trois à dix fois de la chaleur de 103 degrés aux latitudes moyennes, même dans le meilleur scénario improbable d’un réchauffement climatique limité à seulement 3,6 degrés (2 degrés Celsius) depuis l’époque préindustrielle – le moins rigoureux de deux objectifs internationaux.

Selon l’étude, il n’y a que 5 % de chances que le réchauffement soit aussi faible et aussi peu fréquent. Ce qui est plus probable, selon l’étude, c’est que la chaleur de 103 degrés envahira les tropiques “pendant la plupart des jours de chaque année typique” d’ici 2100.

Chicago n’a atteint ce niveau d’indice de chaleur de 103 degrés que quatre fois entre 1979 et 1998. Mais le scénario le plus probable de l’étude montre que Chicago atteindra ce seuil chaud et collant 11 fois par an d’ici la fin du siècle.

Les vagues de chaleur sont l’un des quatre nouveaux cavaliers du changement climatique apocalyptique, avec l’élévation du niveau de la mer, la pénurie d’eau et les changements dans l’écosystème global, a déclaré Zeppetello, qui a effectué une grande partie des recherches dans l’État de Washington pendant la vague de chaleur de 2021 chargée de réchauffement qui battu des records et tué des milliers de personnes.

“Malheureusement, les horribles prédictions présentées dans cette étude sont crédibles”, a déclaré la climatologue Jennifer Francis du Woodwell Climate Research Center, qui ne faisait pas partie de l’équipe d’étude, dans un e-mail. “Les deux derniers étés ont ouvert une fenêtre sur notre avenir torride, avec des vagues de chaleur mortelles en Europe, en Chine, dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord, en Inde, dans le centre-sud des États-Unis, au Royaume-Uni, en Sibérie centrale et même en Nouvelle-Angleterre. Les endroits déjà chauds deviendront inhabitables à mesure que les indices de chaleur dépasseront des seuils dangereux, affectant à la fois les humains et les écosystèmes. Les zones où la chaleur extrême est désormais rare souffriront également de plus en plus, car les infrastructures et les êtres vivants sont inadaptés à la chaleur écrasante.

L’étude se concentre sur l’indice de chaleur et c’est intelligent car ce n’est pas seulement la chaleur mais la combinaison avec l’humidité qui nuit à la santé, a déclaré le Dr Renee Salas, professeur à la Harvard School of Public Health et médecin urgentiste.

“À mesure que l’indice de chaleur augmente, il devient de plus en plus difficile de refroidir notre corps”, a déclaré Salas, qui ne faisait pas partie de l’équipe de recherche, dans un e-mail. “Le coup de chaleur est une forme potentiellement mortelle de maladie due à la chaleur qui survient lorsque la température corporelle atteint des niveaux dangereux.”

L’étude est basée sur des probabilités mathématiques au lieu d’autres recherches sur le climat qui examinent ce qui se passe à différents niveaux de pollution par le carbone. Pour cette raison, le climatologue de l’Université de Pennsylvanie, Michael Mann, est plus sceptique quant à cette recherche. Il ne tient pas non plus compte de la législation climatique américaine historique que le président Joe Biden a signée plus tôt ce mois-ci ou des nouveaux efforts de l’Australie, a-t-il déclaré.

“Les obstacles à ce stade sont politiques et aucune méthode statistique, quelle que soit la puissance ou la sophistication, peut prédire si nous obtiendrons la volonté politique de les surmonter”, a déclaré Mann dans un e-mail. “Mais il y a lieu d’être optimiste et prudent.”

Par Seth Borenstein, Associated Press