La chaleur d’Android 12 se propage à une autre application Google

Android 12 sera tellement amusant à jouer une fois que son moteur de thème de fond d’écran sera mis en ligne sur les téléphones Pixel et que nous verrons quelles applications peuvent en profiter. Être capable de thème complètement un téléphone basé sur un fond d’écran est une génialité de niveau supérieur pour ceux d’entre nous dans le jeu de thème, de fond d’écran et d’icônes pour toutes ces années.

Google a déjà taquiné le thème des couleurs basé sur le papier peint pour la liste déroulante des notifications, les paramètres tels que les curseurs de volume, l’écran de verrouillage, les widgets et certaines applications, comme la calculatrice, l’horloge et les messages. Cependant, certaines personnes ont trouvé des moyens de l’activer sur Android 12 Beta 1 et remarquent d’autres endroits. Par exemple, le flux Google, qui vous montre des articles d’actualité au fur et à mesure que vous faites défiler l’application Google, va choisir la couleur du système, selon XDA.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de Google Feed saisissant quelques couleurs que le système a extraites d’un fond d’écran, puis éclaboussées dans les zones que j’ai énumérées ci-dessus. Je sais que ces images ne sont pas les images les plus dignes de l’actualité, mais vous arrivez là où cela mène, n’est-ce pas? Google va vous permettre de personnaliser complètement la palette de couleurs de votre téléphone sous Android 12 comme jamais auparavant.

Android 12 va être tellement cool.