La chaleur arrive à un mauvais moment pour la pollinisation du maïs – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance.

Ceci est le neuvième rapport de l’été.

Le rapport suivant couvre la période du 17 juillet au 23 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Salle, Serena: Le maïs pollinise alors que nous entrons dans une semaine de température à plus de 90 degrés, ce qui n’est pas idéal. Le maïs aime polliniser à des températures plus basses ; lorsque la température dépasse 85 degrés, certains grains potentiels ne polliniseront pas, laissant des « blancs » sur l’épi. N’oubliez pas que le motif des grains sur chaque épi a été déterminé il y a environ un mois, alors maintenant la plante suit pour fertiliser chacun de ces grains potentiels en utilisant du pollen de glands et des soies, qui sont les «cordes» vert clair qui s’étendent de l’oreille . Lorsque chaque soie est touchée par un morceau de pollen, elle est fécondée. C’est aussi pour cela qu’il faut faire attention à la longueur des soies, car les insectes comme le scarabée japonais adorent les grignoter. Une soie de moins d’un demi-pouce de long a peu de chances d’être pollinisée.

Nous avons reçu 0,2 pouce de pluie pour la semaine de référence d’une seule tempête samedi dernier. Tout aide, mais avec notre banque d’humidité du sous-sol assez épuisée depuis le début de la saison, nous aurons besoin de pluies substantielles à l’avenir. Dans l’ensemble, les cultures sont encore très saines à ce stade.

Le fongicide est toujours appliqué sur le maïs et le soja avec des avions et des plates-formes au sol. Les marchés essaient de déterminer l’importance du temps chaud, ainsi que le retrait de la Russie de l’accord sur les céréales de la mer Noire pour le moment. Il semble également que ce soit la saison d’installation de la fibre optique, car deux projets distincts sont en cours d’installation le long de notre ferme. Pour les propriétaires fonciers, n’oubliez pas que ces entreprises de services publics doivent être contactées pour une servitude si vous êtes propriétaire du centre d’un canton ou d’une route de comté. Bonne semaine en toute sécurité !

Ken Beck, Mendota: Pas de rapport cette semaine.

David Myer, Marseille: Les précipitations minimales à signaler la semaine dernière n’ont enregistré que 0,25 pouce sur quelques prises de vue différentes. Le maïs progresse, mais il faudra bientôt plus de pluie. Le soja, c’est la même histoire, car nous approchons des moments critiques pour chaque culture. Les marchés céréaliers ne peuvent pas décider quelles prévisions surveiller ou craignent d’être brûlés si un événement pluvieux important se produit.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, je n’ai pas reçu de pluie. Les champs de maïs sont gonflés et ont l’air plutôt bien. Je ne vois pas beaucoup de dégâts d’insectes jusqu’à présent. L’épandage aérien de fongicide se fait encore sur certains champs de maïs. Je vois quelques scarabées japonais dans les environs et je continuerai de surveiller les champs de soja pour détecter les dommages. Jusqu’à présent, les dégâts n’ont touché que de petites zones des champs. Certaines applications aériennes de fongicides ont été effectuées sur quelques champs jusqu’à présent et d’autres sont à venir. Les tournesols que j’ai plantés pour la faune se portent très bien. Les abeilles les apprécient maintenant et notre population d’oiseaux chanteurs augmente en attendant qu’ils arrivent à maturité. Nous avons fait quelques petits travaux autour de la ferme et continuons à tondre l’herbe avec les pluies récentes, mais avec les prévisions chaudes, cela devrait ralentir.

Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Pour la semaine, nous avons reçu moins d’un dixième de pouce de pluie, assez rare dans notre région en ce qui concerne les précipitations. La pollinisation dans le maïs est plutôt bien faite, le dernier du fongicide et a été soufflé sur les champs de maïs. Les champs de haricots se terminent également avec l’application de fongicides. Nous pourrions certainement utiliser une bonne douche avec la chaleur que nous recevons cette semaine. J’espère que nous en aurons ce week-end. Passez une semaine en toute sécurité et n’oubliez pas de surveiller les intersections dans le pays car le maïs est grand, ce qui provoque des intersections aveugles.

Geoffrey Janssen, Rutland : Une autre semaine assez calme dans la partie sud du comté. J’ai reçu 1/10 de pouce de pluie. Les récoltes se présentent très bien. Le maïs est presque complet avec la pollinisation. L’épandage aérien de fongicides est toujours appliqué sur le maïs, certains fongicides étant appliqués sur le soja. Pas de parasites à proprement parler pour le moment. La récolte du maïs doux a commencé. Il paraît que ça va bien. Début de la préparation du matériel de récolte.

Précipitations (en pouces):

David Hall 0.2

David Myer 0.25

Bill Gris 0

Ken Bernard 0.1

Geoffrey Janssen 0.1