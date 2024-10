La chaise sculpturale ORMA allie typographie et design de mobilier

Avez-vous déjà imaginé vous asseoir sur une police de caractères ? Ou mieux encore, une seule lettre ? Cela peut paraître surréaliste, mais la chaise ORMA transforme cette idée fantaisiste en réalité. Inspirée de la lettre minuscule « a » de la police AH Forma, la chaise ORMA fusionne les mondes de la typographie et du design de mobilier en un chef-d’œuvre moderne et fonctionnel. Conçue pour la Design Week Mexico 2024, cette pièce transforme un personnage familier en une forme de siège sculpturale et pratique.

Designer: Andrés Higueros et (ro)drigo méndez sosa

La chaise ORMA montre comment les formes et les proportions d’une famille de caractères peuvent servir de base à bien plus qu’un simple texte. La police AH Forma, connue pour son utilisation polyvalente dans divers contextes, devient l’épine dorsale de ce design innovant, transformant la lettre plate en deux dimensions en un meuble tridimensionnel. Cette expérimentation audacieuse avec la typographie nous rappelle jusqu’où le design peut s’étendre lorsque les limites de la créativité sont repoussées.

La conception de la chaise utilise la partie arrondie de la lettre « a » comme siège. Selon la façon dont elle est positionnée, il existe deux manières différentes de vivre l’expérience de la chaise. Dans une forme, le siège arrondi offre un confort, tandis que le terminal de la lettre sert de repose-main. Alternativement, une fois inversé, le terminal se transforme en dossier, offrant un soutien ergonomique. Il est fascinant d’imaginer le confort qu’il offre, même si l’on pourrait se demander combien de temps on pourrait rester assis étant donné sa structure non conventionnelle, ce qui en fait davantage une œuvre d’art qu’une solution d’assise prolongée.

La Chaise ORMA se décline en deux modèles distincts : les versions « Light » et « Regular », chacune reflétant les caractéristiques de leurs styles de polices respectifs. La version « Light », connue sous le nom d’ORMA Chair Light Condensed, interprète la légèreté et l’élégance du style AH Forma Light dans une chaise de salle à manger élégante. Cette version utilise le terminal comme dossier et les parties arrondies comme pieds, ressemblant à la structure minimaliste des premiers vélos. La version « Regular », bien nommée ORMA Chair Regular, traduit le style équilibré et plus robuste de la police Regular en un fauteuil confortable. La variation de conception entre ces deux chaises reflète la manière dont la typographie peut être adaptée à différents environnements tout en conservant une base esthétique commune.

La version condensée de la chaise ORMA est idéale pour les espaces plus raffinés et contemporains, parfaite pour les salles à manger ou les coins élégants des maisons élégantes. D’autre part, le design équilibré de la version Regular la rend plus adaptée aux environnements informels tels que les halls de bureau ou les espaces de vie détendus. Malgré leurs différences, les deux chaises défendent un thème commun : transformer un symbole typographique en un objet utilisable et fonctionnel.