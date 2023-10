La chaise emblématique Diary Room de Big Brother a finalement été révélée avant le redémarrage – mais les fans sont divisés

La toute nouvelle chaise Diary Room de BIG Brother a été dévoilée – et l’opinion est déjà partagée.

Le design jaune et rouge vif est fabriqué à partir de 100 % de polyester recyclé post-consommation, conformément aux principes du redémarrage. durabilité conduire.

ITV

Il est de retour par une arche de néon colorée qui apparaît sur un fond noir.

La nouvelle chaise s’avère une histoire d’amour/haine avec un fan déclarant sur X : « *C’EST* comment fabriquer une chaise pour un journal intime. »

Cependant, un autre n’était pas d’accord, affirmant : « La nouvelle chaise de la salle du journal est véritablement ignoble. »

Un troisième a écrit : « Vous savez quoi ? J’aurais aimé que ce soit plus simple et plus grand, mais en ce qui concerne les chaises de journal, j’aime bien ça.

Un quatrième a déclaré : « La chaise Diary Room est en fait bien meilleure que ce à quoi je m’attendais et je pense que quelque chose sera également bien meilleur à l’écran. »

Un autre a partagé : « J’ai vu de nombreuses chaises chaotiques pour un journal intime, mais celle-ci les a toutes dépassées, je l’adore. C’est ridicule, mais ça me fait aimer encore plus.

La salle du journal est sans doute la partie la plus célèbre de toute la maison.

C’est là que les candidats parlent directement à Big Brother et partagent leurs secrets et leurs pensées privées.

L’espace sûr est également le lieu où naissent de nombreux plans et défis sournois et où surviennent des crises.

Big Brother: The Launch sera diffusé ce dimanche à 21h sur ITV1, STV, ITV2 et ITVX dans une prise de contrôle disruptive du multicanal et du streaming.

Le reste de la série sera disponible tous les soirs à 21h sur ITV2 et ITVX (sauf le samedi).