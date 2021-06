La chaise d’une femme se brise lors d’un appel vidéo au bureau avec le PDG et tombe spectaculairement dans une vidéo virale

Internet est inondé de vidéos hilarantes sur les erreurs du travail à domicile. Ce nouvel ajout à l’incroyable trésor a laissé les internautes dans l’hystérie. Les dernières images sont celles d’une femme nommée Charlotte Kozinets qui travaille comme vendeuse dans une entreprise de meubles en Californie.

La femme était occupée à interagir avec ses collègues, y compris le PDG de l’entreprise, lorsque soudainement sa chaise s’est cassée et elle est tombée à plat sur le sol, laissant ses pairs rigoler. Après s’être levée et se reprendre, elle aussi éclata de rire. Ses collègues ont manifesté leur inquiétude et lui ont demandé si elle allait bien. Au lieu de cela, Charlotte a demandé si l’appel était enregistré. Et l’un de ses collègues a ricané : « J’espère désespérément… ouais, c’est enregistré ». Puis elle a éteint la caméra alors qu’elle cherchait une autre chaise, mais a oublié de couper le micro. La vidéo a ensuite enregistré ses réactions amusantes et ses pairs n’ont pas pu s’empêcher d’exploser en gloussant.

Charlotte a partagé le clip sur elle poignée Instagram. Bientôt, il est devenu viral, recueillant les réactions amusantes des gens et les envoyant dans l’hystérie. Jusqu’à présent, le clip a reçu plus d’un lakh de likes et de nombreux commentaires. L’un des utilisateurs a déclaré: « Je ne peux littéralement pas arrêter de rire », Le second a écrit: « Ajouté ceci à mes favoris pour que je puisse le regarder pour toujours ». Un autre a ajouté: « Je suis tellement heureux que vous ayez posté ceci.. quand je passe une mauvaise journée, je reviens là-dessus. » « Hahahahahah lmaoo c’est de l’or !! Ça me manque yewwww », a lu l’un des commentaires.

En parlant à Mirror, Charlotte a révélé que la vidéo était un enregistrement de leur réunion de synchronisation des ventes. Elle a ajouté que, heureusement, il y avait un total de cinq personnes à la réunion et pas un public énorme lorsque l’incident s’est produit.

« Après la chute initiale, j’espérais honnêtement que mon équipe ne verrait pas tout mon corps s’agiter dans le vent. Ce que vous n’avez pas vu, c’est que je me suis retrouvé avec les jambes en l’air, ce qui m’a donné des fesses assez noueuses », a déclaré Charlotte.

