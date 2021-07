Une chaîne YouTube nommée « Disclose Screen The Grimreefar » a publié il y a quelques jours une vidéo tournée depuis un avion sur sa chaîne. Le clip parlait d’un OVNI « changeant de forme » qui est devenu un motif de débat entre les théoriciens des ovnis. La vidéo de l’OVNI, dans le ciel à des milliers de mètres du sol, est devenue virale avec plus de 56 000 vues. La personne qui a mis en ligne la vidéo a proposé que l’objet visible dans le ciel soit une forme de vie à base de plasma car il était difficile de l’identifier. Selon le vlogger, au départ, cela ressemblait à un petit morceau de pourrait. L’altitude à laquelle l’objet volait était quelque part entre 10 000 et 30 000 pieds. Il est apparu que l’objet se déplaçait côte à côte avec l’avion. La vidéo commence avec un homme parlant du clip qui a une vue incroyable d’un type d’objet à «changement de forme» filmé par un passager dans un vol. Puis il parle de l’altitude à laquelle se trouve l’objet ainsi que du fait que le tournage de l’objet se fait sur sept minutes au-dessus de l’altitude de l’avion.

Il informe en outre que l’objet non identifié peut être un OVNI mais selon lui il peut aussi s’agir d’une forme de vie à base de plasma ou d’une entité biologique. La vidéo a reçu un certain nombre de commentaires intéressants. Alors qu’un utilisateur a déclaré « Celui-ci m’a laissé perplexe. Aucune idée. Fascinant », a déclaré un autre, « On dirait que HAARP pourrait faire un petit « réglage des nuages ​​» ». Certains ont également donné des conseils pour de meilleures techniques de prise de vue et ont écrit : ont été une vidéo parfaite.

Les extraterrestres et les ovnis sont des sujets très intéressants à discuter et à réfléchir et si l’on en obtient la preuve comme une vidéo à ce sujet, les choses deviennent encore plus réelles. Bien que personne ne sache si l’objet dans le clip était un OVNI ou non, ce sera certainement amusant d’en savoir plus s’il y a la moindre chance de vérité.

