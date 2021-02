Une chaîne YouTube « éducative » ciblant les enfants a publié une vidéo effrayante avertissant ses jeunes téléspectateurs que le monde deviendrait bien pire si le fondateur de Microsoft Bill Gates et d’autres milliardaires disparaissaient.

Dans la vidéo bizarre intitulée « Et si Bill Gates disparaissait? » et étiqueté avec les hashtags #kids, #children et #education, le narrateur avertit que si Gates a disparu, « Un milliardaire très respecté manquera à beaucoup. »

Sorti en janvier, mais n’a attiré l’attention que ces derniers jours, l’animation montre deux hommes de bande dessinée étiquetés « Énergie propre » et « Association des médecins », pleurant après la disparition du dessin animé Gates et cessant de leur donner des piles d’argent.

La vidéo continue pour avertir que la Fondation Bill et Melinda Gates est le «La plus grande fondation caritative privée au monde» et que s’il disparaissait, «La philanthropie va prendre un coup dur.» Il a ajouté que si Gates devait disparaître, d’autres milliardaires pourraient également cesser de donner de l’argent à des œuvres de bienfaisance.

La disparition de Gates pourrait également conduire à «Efforts de conservation du climat» prendre un « frapper, » et «Les combustibles fossiles pourraient faire un retour», dit le narrateur. Il conclut alors sombrement que Warren Buffett, le célèbre investisseur américain et collègue milliardaire, « Manque beaucoup son meilleur ami. » Un dessin animé Buffett est vu assis sur un banc et sanglotant.

L’étrange vidéo est apparue sur la chaîne ciblée sur les enfants ‘AumSum Time’ – anciennement connue sous le nom de ‘Smart Learning for All’ – qui compte plus de deux millions d’abonnés et près de 600 millions de vues au total réparties sur toutes ses vidéos. Selon LinkedIn, la chaîne est basée en Inde et a été fondée par Chinmay Shah.

Bien que les commentaires soient désactivés sur le contenu YouTube d’AumSum, les utilisateurs de Twitter ont appelé la vidéo Gates « Ultra effrayant »et « scandaleux. »Le commentateur politique conservateur Paul Joseph Watson a commenté sarcastiquement que la vidéo semblait « parfaitement normal. »

D’autres vidéos sur la chaîne YouTube sont tout aussi effrayantes et bizarres. Dans ‘Et si Elon Musk disparaissait?’ la chaîne a affirmé que la disparition de l’homme le plus riche du monde ferait en quelque sorte le monde « plus pauvre, » montrant des hommes de dessins animés du monde entier avec des bols vides. Si Musk disparaissait, ajoute la vidéo, il « Manquer beaucoup à ses millions de followers dans le monde. »

Dans une autre vidéo de la chaîne intitulée « Et si la Russie disparaissait? » le narrateur a affirmé que «Si la Russie disparaissait, la paix pourrait enfin avoir une chance», notant que la Russie est le deuxième exportateur d’armes au monde. Notamment, alors que les États-Unis sont le plus grand exportateur d’armes, cela n’a pas été mentionné dans la vidéo demandant ce qui se passerait si les États-Unis disparaissaient soudainement.

