La chaîne Syracuse Basketball vs Pittsburgh change avant le match de mardi

Le basket-ball masculin de Syracuse a besoin d’une victoire en conférence lorsqu’il rendra visite aux Panthers de Pittsburgh au Petersen Events Center de Pittsburgh, en Pennsylvanie, le mardi 16 janvier (16/01/2024) à 19 h HE.

Les responsables de l’Université de Syracuse ont confirmé que Syracuse contre Pittsburgh sera diffusé sur ESPN. Il peut être diffusé en direct sur fuboTV (essai gratuit) et d’autres services de télévision en direct. Le jeu était initialement prévu pour ESPN2.

Syracuse vient de subir une défaite brutale contre la Caroline du Nord, 103-67, et ils sont tombés à 0-3 sur la route contre des adversaires de l’ACC. Les Orange ont désormais une fiche de 11-5 au total et de 2-3 contre leurs adversaires de conférence.

L’entraîneur-chef Adrian Autry a attribué la défaite de samedi à une seule chose : « Ils ont été plus durs que nous. » Syracuse a brièvement détenu un avantage de 3-2 au début de la première mi-temps, mais UNC a ensuite enchaîné 17-4 et est resté aux commandes pour le reste de la compétition. Judah Mintz a mené l’Orange avec 21 points.

Pittsburgh a une fiche de 10-6 après sa défaite 75-53 contre Duke il y a une semaine. Lorsque ces équipes se sont affrontées fin 2023, Syracuse a battu les Panthers 81-73.

L’alerte est prévue à 19 h HE. Voici les numéros de chaînes locales pour ESPN dans le centre de New York :

Spectre : canaux 24 et 300 (SD et HD)

Verizon Fios : canaux 570 (HD) et 70 (SD)

DirecTV : canal 206 (SD et HD)

Dish Network : canal 140 (SD et HD)

Nouvelles visions : canaux 757 (HD) et 70 (SD)

Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez diffuser le jeu en direct sur fuboTV (essai gratuit), DirecTV Stream (essai gratuit) ou Sling (moitié le premier mois).

Les clients du câble peuvent se connecter sur ESPN.com ou sur les applications associées avec leurs identifiants de câble pour profiter d’une diffusion en direct gratuite de la chaîne.

Les fans peuvent également écouter sur TK99/105 ou Sirius XM.

Puis-je parier sur le jeu ?

Les paris ne sont pas disponibles pour les équipes universitaires de l’État en vertu des lois sur les paris de l’État de New York.

Pittsburgh a -310 pour gagner mardi, selon DraftKings.

