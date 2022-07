La chaîne russe RT envisage une expansion en Afrique avec le siège de l’Afrique du Sud

La chaîne de télévision internationale d’information contrôlée par l’État russe, RT, est sur le point d’ouvrir une base en Afrique du Sud.

La RT a été interdite dans plusieurs pays du monde à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie.

Le bureau SA devrait être dirigé par Paula Slier.

La chaîne russe RT s’est lancée dans des plans d’expansion en Afrique, commençant à installer son siège social sur le continent en Afrique du Sud, où la chaîne de télévision financée par le Kremlin est diffusée et soutenue par la Chine.

Paula Slier, la journaliste de télévision sud-africaine qui travaillait auparavant pour SABC News et qui était en poste à Jérusalem, en Israël, en tant que correspondante de RT pour cette région, supervise désormais la mise en place du siège africain de RT en Afrique du Sud et gérera le bureau .

Lundi, un porte-parole de RT a déclaré Actualités24; “Nous nous concentrons en effet actuellement sur le développement de notre hub africain anglophone en Afrique du Sud, dirigé par Paula Slier – originaire d’Afrique du Sud, correspondante de longue date de RT et anciennement chef du bureau de Jérusalem de RT”.

“Nous publierons plus de mises à jour sur les détails de cette opération au moment opportun”, a déclaré RT.

Selon un initié, la salle de rédaction sud-africaine de RT est actuellement en cours de création, bien que l’on ne sache toujours pas combien d’employés, de caméramans et de journalistes sud-africains RT prévoit d’embaucher, car elle prend une page du livre de jeu de ce que d’autres chaînes d’information télévisées mondiales comme CNN International, Al Jazeera, BBC World News et la CGTN pro-Pékin chinoise l’ont fait en Afrique.

L’expansion africaine de la chaîne de télévision russe soutenue par l’État intervient au milieu de l’invasion non provoquée de la Russie et de la guerre en cours en Ukraine et de la condamnation mondiale généralisée de la désinformation et de la propagande pro-russes et anti-ukrainiennes sur la chaîne au cours des derniers mois.

RT interdite par l’UE

Plus tôt cette année, RT a été interdite par l’Union européenne (UE), ainsi qu’au Canada et au Royaume-Uni par le régulateur britannique de la radiodiffusion Ofcom.

Les sanctions imposées par l’UE ont également signifié que RT s’est brusquement éteint en Afrique du Sud et dans toute l’Afrique subsaharienne le 2 mars. C’était la date à laquelle des sociétés basées au Luxembourg comme Intelsat et SES SA ont activé le kill-switch sur la liaison montante par satellite du flux de chaînes de RT vers leurs transpondeurs satellites comme l’IS-20 d’Intelsat sur lequel un opérateur de télévision payante comme MultiChoice basé à Randburg loue bande passante pour amener la chaîne aux abonnés DStv.

Google et d’autres sociétés ont également bloqué le streaming YouTube de la chaîne de propagande.

Deux mois et demi plus tard, RT est étonnamment revenu sur les écrans de télévision sud-africains le 11 mai – cette fois grâce au soutien chinois.

Le concurrent de la télévision payante de MultiChoice, StarTimes Media – qui gère le service de télévision payante StarSat en Afrique du Sud et StarTimes ailleurs en Afrique – a ajouté RT à sa gamme de chaînes de télévision à la mi-mai, en utilisant le transpondeur satellite SES-5 de SES SA sur lequel StarTimes/StarSat loue de l’espace.

SES SA est un fournisseur de réseaux de télécommunications par satellite et terrestre également basé au Luxembourg en Europe. SES SA a déclaré à News24 qu’elle “s’était engagée auprès des organismes de réglementation européens pour suspendre la distribution de chaînes spécifiques de Russia Today et de Sputnik à travers l’Europe” et avait désactivé les signaux désignés le 2 mars.

“Alors que la chaîne en question – Russia Today Global – est diffusée via SES-5 (un satellite que SES possède) sur l’Afrique subsaharienne, c’est notre client qui a loué notre bande passante et distribue la chaîne sur la capacité louée. ”

“SES note également que cette chaîne n’en est pas une qui a été interdite par l’Union européenne.”

“Nous nous sommes engagés auprès de nos clients et des autorités de régulation pour évaluer à la fois ce que nous pouvons et devons faire en vertu des différents régimes juridiques auxquels nous sommes soumis. SES est prêt à prendre des mesures immédiates et à mettre en œuvre toutes les instructions que nous recevons des autorités de régulation.” a déclaré la société.

StarTimes a dit Actualités24 en mai qu’en tant que service de télévision payante, il “est fier de trouver du contenu pertinent et actuel pour améliorer nos forfaits, nous considérons donc RT Global comme une chaîne d’information en anglais 24 heures sur 24 qui se concentre sur tous les grands problèmes économiques, politiques et sociaux de notre temps”.

Déménagement du Kenya vers l’Afrique du Sud

Alors que le plan initial de RT était de s’implanter localement sur le continent africain en établissant son bureau africain à Nairobi, au Kenya, où le siège africain de la CGTN chinoise a également été installé et basé ces dernières années, RT est maintenant passé de l’Est pays africain à l’Afrique du Sud où il ne sera pas en concurrence directe avec CGTN pour les ressources de la salle de rédaction.

Il n’est pas clair si le déménagement de RT du Kenya vers l’Afrique du Sud pour mettre en place son premier hub africain localisé est peut-être une décision tit-for-tat pour s’écarter du chemin de CGTN, après la décision de StarTimes de signer un accord de distribution de chaînes pour présenter RT sur le canal 260 de la plate-forme de télévision payante chinoise.

En février, RT publiait encore des annonces pour des postes de journalistes qui auraient dû travailler et être basés à Nairobi.

Le porte-parole de RT n’a pas commenté le changement d’emplacement en Afrique, le nombre d’employés sud-africains que RT envisage d’embaucher ou pourquoi RT est intéressé par la création d’un siège régional en Afrique.