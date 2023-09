La chaîne Rite Aid pourrait vendre jusqu’à 500 magasins dans le cadre d’un plan de faillite

Rite Aid, la troisième plus grande chaîne de pharmacies américaine, se préparerait à se placer sous la protection de la loi sur les faillites et pourrait fermer 400 à 500 magasins.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que Rite Aid négociait avec ses créanciers un plan qui amènerait l’entreprise à déposer son bilan (chapitre 11) et à fermer environ un quart de ses 2 100 sites. Soit elle vendrait le reste, soit elle laisserait ses créanciers les reprendre.

Le Journal, qui avait précédemment rapporté que Rite Aid envisageait de déposer son bilan, a déclaré que deux groupes de créanciers de Rite Aid négociaient sur le nombre de magasins qui seraient vendus, l’un d’entre eux préférant en vendre un plus grand nombre que ce que l’entreprise avait proposé.

Rite Aid a déclaré mardi à NBC News qu’elle « continuait à travailler de manière collaborative et constructive avec nos parties prenantes financières pour identifier la meilleure voie à suivre pour réduire notre dette et positionner l’entreprise pour un succès continu ».

Il a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise quant aux prochaines étapes.

Pendant des années, Rite Aid, basé à Philadelphie, a connu des difficultés par rapport à ses rivaux CVS et Walgreens. Elle a enregistré des ventes plus faibles et a été aux prises avec son endettement, qui s’élevait à environ 3,3 milliards de dollars au 3 juin, et a déclaré qu’elle ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes.

Ce qui rend sa situation financière encore plus précaire est un procès fédéral accusant l’entreprise d’ignorer les signes indiquant qu’elle exécutait des ordonnances pour des consommateurs d’opioïdes entre 2014 et 2019. D’autres grandes chaînes de pharmacies ont été confrontées à des allégations similaires. Le ministère de la Justice affirme que Rite Aid a exécuté illégalement des centaines de milliers d’ordonnances d’opioïdes et d’autres substances contrôlées.

Alors que CVS et Walgreens possèdent chacune environ 9 000 magasins, les tentatives d’expansion de Rite Aid ont été beaucoup moins fructueuses. Après avoir racheté la chaîne Brooks/Eckerd en 2007, elle comptait un peu plus de 5 000 magasins. Elle a continué à fermer et à vendre des emplacements au fil des années, alors qu’elle tentait de sortir de son trou financier.

En 2015, Rite Aid a accepté de se vendre à Walgreens, 865 magasins étant attribués à un autre concurrent, Fred’s. La Federal Trade Commission a bloqué l’accord et Rite Aid a finalement vendu environ 2 200 magasins à Walgreens tandis que la part de Fred dans la vente s’est effondrée.

Rite Aid a ensuite tenté de se vendre à la chaîne d’épicerie Albertsons, mais elle s’est retirée face à l’opposition des actionnaires.

Dans son dernier rapport trimestriel, en juin, Rite Aid a déclaré qu’elle s’attendait à perdre entre 650 et 680 millions de dollars au cours de l’exercice en cours et a déclaré qu’elle disposait de 135 millions de dollars de liquidités.