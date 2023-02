La chaîne méditerranéenne Cava dépose un dossier confidentiel d’introduction en bourse

Chaîne méditerranéenne Cava annoncé lundi il a déposé confidentiellement une offre publique initiale.

C’est la première entreprise de restauration jusqu’à présent cette année à faire le premier pas vers un lancement sur le marché public, après une sécheresse d’introductions en bourse en 2022.

Cava Group a été fondé en 2006 et a ouvert son premier restaurant fast-casual en 2011, modélisant ses plats méditerranéens à construire selon la formule rendue populaire par Grillades mexicaines au chipotle . En 2018, il a acheté Zoes Kitchen pour 300 millions de dollars, privatisant ainsi la chaîne. La société convertit les emplacements Zoes en nouveaux restaurants Cava, élargissant ainsi son empreinte.

Cava vend également ses trempettes et ses pâtes à tartiner, comme le houmous épicé, le tzatziki et la vinaigrette au tahini, chez Whole Foods et d’autres épiceries.

La société a levé 230 millions de dollars en avril 2021 pour une valorisation de 1,71 milliard de dollars, selon les données de Pitchbook.

Cava a déclaré lundi que l’offre était soumise aux conditions du marché et à d’autres facteurs. L’année dernière, la guerre en Ukraine, la flambée de l’inflation et les craintes de récession ont poussé de nombreuses entreprises à abandonner leur projet d’introduction en bourse. Parmi ceux-ci figurait Panera Bread, qui a été fondée par l’investisseur et président de Cava, Ron Shaich.

Les investisseurs ont eu des réactions mitigées vis-à-vis des chaînes de restauration rapide au cours de la dernière année. Le stock de Chipotle a augmenté de 13% alors que les hausses de prix ont alimenté la croissance des ventes, mais la chaîne de salades Sweetgreen a vu ses actions perdre plus de la moitié de leur valeur en raison d’inquiétudes quant à sa trajectoire vers la rentabilité.

Le PDG de Cava, Brett Schulman, a déclaré à CNBC en 2019 que la société était alors rentable, ce qui pourrait rendre l’offre plus attrayante pour les actionnaires potentiels.