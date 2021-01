La chaîne d’épiceries Publix a fait l’objet de controverses après qu’un nouveau rapport a révélé que l’héritière de la société avait mis des milliers de personnes dans le rassemblement de Donald Trump qui a précédé l’émeute du Capitole américain le 6 janvier.

Le fondateur d’InfoWars, Alex Jones, aurait fait en sorte que Julie Fancelli, fille du fondateur de Publix George W. Jenkins, fasse un don de 300 000 dollars à la campagne de Trump, une grande partie de ces fonds étant consacrée à son rassemblement controversé du 6 janvier. Jones était l’une des nombreuses figures conservatrices qui assisté et aidé à organiser le rallye.

Les 300000 $ faisaient partie de près d’un million de dollars donnés par Fancelli à la campagne de Trump et au Parti républicain en 2020. La sœur aînée de Fancelli, Carol Barnett Jenkins, a également contribué aux candidats républicains, y compris les campagnes de David Perdue et Kelly Loeffler lors du second tour des élections en Géorgie. .

Le jour du rassemblement, Jones a fait allusion à un donateur majeur qui a payé une grande partie de l’événement, probablement Fancelli.

«Dieu merci, un donateur est venu et en a payé 80%» il a dit. «Parce que ça coûte près d’un demi-million de dollars, avec tout l’équipement, toutes les étapes et le reste. Port-a-Potties, nommez-le.

1/ #CapitolRiots alimenté par #AlexJones' la propagande. Alex Jones a payé 500K $ pour organiser l'événement, admet qu'il était dirigé par #Atout pour conduire la foule au Capitole.

Publix a pris ses distances avec Fancelli, publiant une déclaration affirmant qu’elle n’avait aucun lien direct avec l’entreprise.

« Mme. Fancelli n’est pas une employée de Publix Super Markets et n’est ni impliquée dans nos opérations commerciales, ni ne représente la société de quelque manière que ce soit. Nous ne pouvons pas commenter les actions de Mme Fancelli, » la déclaration lit.

La société continue d’appeler l’émeute du Capitole américain un «Tragédie nationale» et dit le «Actions déplorables» ne pas « Représentent les valeurs, le travail ou les opinions de Publix Super Markets. »

La non-implication de Fancelli dans l’entreprise n’est qu’un détail embêtant pour les critiques de Trump sur les réseaux sociaux, qui ont appelé au boycott de l’ensemble de la société.

«Publix y était? Des sous-marins qui changent la vie, mais au diable avec eux » L’écrivain atlantique Jemele Hill, qui a qualifié Trump de «suprémaciste blanc», a tweeté.

D’autres ont affirmé que soutenir le magasin équivaut à un financement «Terrorisme intérieur» – non seulement pour les actions de Fancelli, mais pour les dons passés de Publix aux républicains soutenant Trump.

Lors du rassemblement de janvier de Trump, il a continué à pousser les allégations de fraude électorale et a dit à la foule de milliers de « Se battre comme un enfer » l’un des nombreux commentaires que les législateurs ont utilisé pour affirmer qu’il est en partie responsable de l’assaut du Capitole par des partisans quelques heures plus tard. L’émeute au Capitole a fait cinq morts, dont un policier.

