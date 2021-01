La chaîne d’épicerie Publix Super Markets a réagi à la réaction en ligne après que le Wall Street Journal ait rapporté que l’héritière de la société avait fait don de 300 000 $ pour financer le rassemblement du 6 janvier avant l’émeute au Capitole américain.

Julie Jenkins Fancelli, qui est la fille du fondateur de Publix George Jenkins, a fait don de plus de 980000 dollars à la campagne 2020 du président Trump et au parti républicain, a rapporté samedi le Journal. Elle a également fourni la majorité des fonds pour le rassemblement de 500 000 $ près de la Maison Blanche.

Publix a publié une déclaration sur Twitter disant: « Mme Fancelli n’est pas une employée de Publix Super Markets, et n’est ni impliquée dans nos opérations commerciales, ni ne représente la société de quelque manière que ce soit. Nous ne pouvons pas commenter les actions de Mme Fancelli. »

Mais beaucoup sur Twitter ont critiqué la déclaration comme étant creuse et les hashtags #Publix et #BOYCOTTPUBLIX étaient à la mode samedi.

Également impliqué dans le financement de l’événement, selon le Journal: l’expert et théoricien du complot Alex Jones, qui a fondé le média d’extrême droite Infowars. Il a fourni 50000 dollars pour le rassemblement pro-Trump organisé à l’Ellipse, a rapporté le Journal. Jones a publié une vidéo le 9 janvier disant qu’il avait aidé à organiser le financement de l’événement, a précédemment rapporté l’Austin American-Statesman.

Jones, avec les Proud Boys, les promoteurs de la théorie du complot QAnon et d’autres ont utilisé Parler pour publier des dépliants pour le « Save America Rally » et ont exhorté les partisans à y assister.

Fancelli a fait appel à Caroline Wren, une collecte de fonds de Trump, pour aider à coordonner l’événement avec Ali Alexander, le chef du mouvement «Stop the Steal», a rapporté le Journal.

Pendant le rassemblement, Trump a déclaré à la foule: «Nous allons descendre … au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et députés.

Après que Trump ait terminé son discours, des milliers de personnes ont marché vers le Capitole, où des émeutiers ont violé le Capitole. Finalement, certains se sont rendus au Sénat et dans les bureaux des législateurs.

L’agression a fait cinq morts et au moins 138 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent.

Publix, qui est basée à Lakeland, compte plus de 1 260 magasins à travers les États-Unis, dont la majorité (817) en Floride et d’autres en Géorgie, Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie.

Le Journal a déclaré que Fancelli n’avait pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

