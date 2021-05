La chaîne de télévision Atlanta Dream, Tabitha Turner, prête pour la saison WNBA 2021

Ces huit prochains jours seront les plus excitants de la vie de Tabitha Turner.

Vendredi, elle appellera le match d’ouverture de la saison Atlanta Dream dans le cadre d’une équipe de radiodiffusion entièrement noire et entièrement féminine que l’équipe a annoncé plus tôt cette semaine.

Et dimanche prochain, elle se mariera sous une structure que la future mariée – et ancienne basketteuse de Georgia Tech devenue ingénieur – est en train de concevoir et de construire elle-même.

«Nuts est un euphémisme», a-t-elle déclaré à USA TODAY Sports.

«C’est un peu un gros problème», a ajouté Turner, 34 ans. «Tout a en quelque sorte fait exploser la publication des nouvelles de la semaine dernière.»

L’équipage comprend également Angel Gray sur le jeu par jeu et les analystes LaChina Robinson et Autumn Johnson pour la saison 2021.

«Alors que l’Atlanta Dream connaît de nouveaux départs, nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre nouvelle équipe de diffusion pour la saison 2021», a déclaré Renee Montgomery, copropriétaire et vice-présidente de Dream, dans un communiqué. «Cette équipe de diffusion de toutes les femmes est une autre étape positive dans notre objectif de fournir l’autonomisation à la communauté diversifiée d’Atlanta. C’est passionnant de savoir que des moments comme ceux-ci créeront un élan, et nous prévoyons de maintenir ce même niveau d’énergie pour aller de l’avant.

Les 11 derniers mois ont apporté des changements importants à la franchise, à commencer par la décision de Montgomery de se retirer de la saison 2020 pour se concentrer sur la justice raciale et les initiatives de vote. Pendant ce temps, les membres du Dream qui ont joué dans le « wubble » ont pris position contre l’ex-copropriétaire et ancien sénateur américain Kelly Loeffler, R-Georgia, qui a dénoncé le mouvement Black Lives Matter. Le groupe de propriété qui comprenait Loeffler a été vendu l’équipe pendant l’intersaison à un groupe qui comprenait Montgomery, ce qui a fait d’elle la première ancienne joueuse de la WNBA à faire partie de la propriété.

C’est aussi un voyage en boucle pour les diffuseurs, a déclaré Turner. Turner et Gray ont déjà été reporter de l’équipe. Johnson, qui a servi de journaliste secondaire pour la NBA 2K League et de correspondante de basket-ball féminin de la NCAA la saison dernière, suivrait certaines des émissions de Dream.

«LaChina est LaChina. Elle est géniale dans tout ce qu’elle fait », a déclaré Turner. «Angel a travaillé si dur. … Pour que tous les habitants d’Atlanta rentrent chez eux… c’est bien mérité.

Turner n’aura pas à repartir de zéro pour nouer des relations avec le rêve. Certains joueurs sont des amis personnels. Sa nature directe fera en sorte que ces relations n’affecteront pas son style de diffusion.

«Mon premier objectif est d’afficher ces joueurs sur une plate-forme au public qui les rend plus faciles à comprendre», a-t-elle déclaré.

Les connaître à un niveau personnel permettra des diffusions plus intéressantes, estime Turner.

« Je veux juste me concentrer sur l’histoire de ces joueurs », a-t-elle déclaré, « parce que c’est vraiment la partie la plus importante. »

‘C’est mon enterrement de vie de jeune fille’

En entendant la nouvelle, ils diffusaient ensemble le premier match de la saison, Johnson a appelé Turner.

«J’étais comme, ‘L’automne, c’est ma bachelorette (fête), puis-je vous rappeler lundi?’ ‘, A déclaré Turner.

Tout se passe vite dans la vie de Turner en ce moment.

Alors qu’elle s’apprête à dire «oui» à Gary Wilkins, un ancien joueur de ligne défensive de Georgia Tech qui est maintenant entraîneur de développement des joueurs à leur alma mater partagée, elle étudiera simultanément la bande magnétique ou effectuera des recherches pendant quelques heures. Lorsqu’une pause est nécessaire, elle se rendra au lieu du mariage – une salle de cinéma rénovée qui sert maintenant d’espace événementiel à Stone Mountain, en Géorgie – et effectuera du travail manuel.

Les amis de la radiodiffusion Robinson et Elle Duncan d’ESPN seront présents. Les messages de six demoiselles d’honneur lui rappelant certaines tâches ou responsabilités ont été utiles.

«Si je ne passe pas en revue les notes pour les jeux, je suis littéralement sur le site avec des gants, en érigeant des cadres ou des arches», a-t-elle déclaré.

Mais après un week-end de festivités prénuptiales, Johnson et Turner se sont connectés pour commencer le processus de préparation.

«C’est une éponge», a déclaré Turner à propos de Johnson. «Elle veut en savoir tellement.»

Le plan pour vendredi, la première fois qu’ils ont travaillé ensemble, est que Turner joue le rôle de «play-by-play» pour la première mi-temps tandis que Johnson prend les rênes pour la seconde. Mais Turner prévoit que toute l’émission reflète une conversation entre deux amis.

Turner a gravi les échelons des arrêts à ACC Network Extra au travail de côté avec Raycom Media, contribuant à une station de radio locale et travaillant pour le Georgia Swarm, une équipe professionnelle de crosse. Elle devrait appeler sept matchs de rêve en 2021.

«Je suis juste heureuse d’en faire partie», a-t-elle déclaré. «Ce travail ne nous a pas été confié. C’était bien mérité. C’est représentatif de la ville dans laquelle nous vivons. »

