La chaîne de sandwichs Subway envisage de vendre

Sandwich géant Métro confirmé Mardi, il étudie une éventuelle vente.

Un accord pourrait valoriser la chaîne à plus de 10 milliards de dollars, selon un rapport du mois dernier du Rapport du Wall Street Journalqui a signalé pour la première fois que la société avait des conseillers pour explorer une vente.

Le métro a dit mardi JP Morgan conseille la société basée dans le Connecticut et conduira le processus d’exploration de la vente. La société n’a indiqué aucun calendrier et a averti que le processus pourrait ne pas aboutir à une vente.

“L’équipe de direction reste attachée à l’avenir et continuera à exécuter son parcours de transformation pluriannuel, qui comprend un accent sur l’innovation des menus, la modernisation des restaurants et l’amélioration de l’expérience globale de ses clients”, a déclaré la société dans le communiqué.

Subway, qui compte plus de 37 000 restaurants dans plus de 100 pays, a déclaré plus tôt ce mois-ci que ses ventes à magasins comparables avaient augmenté de 9,2 % l’an dernier. Les ventes des magasins comparables dans les emplacements nord-américains ont bondi de 7,8% en 2022, a déclaré Subway, dépassant les records de ventes hebdomadaires moyens vieux de dix ans.

Subway n’est pas tenu de divulguer ses résultats financiers car il s’agit d’une société privée, mais a récemment partagé des mises à jour sur les ventes alors qu’il subit un effort de redressement.

La société a enregistré huit trimestres consécutifs de croissance des ventes, a indiqué la société dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci. Les ventes numériques ont plus que triplé depuis 2019. Les améliorations marquent un net renversement après des années de baisse des ventes.

Subway opère également dans une empreinte plus petite: le nombre d’emplacements de l’entreprise a chuté de 22% de 2015 à 2021. L’entreprise prévoit de remodeler 3 600 emplacements nord-américains et d’améliorer la rentabilité des franchisés cette année, a précédemment rapporté CNBC.

La fondation du co-fondateur de Subway, Peter Buck, décédé en novembre 2021, annoncé il a laissé sa propriété de 50% à l’organisation, ce qui signifie qu’elle sera bientôt détenue à moitié par un organisme de bienfaisance. On ne sait pas si cela aura un impact sur une vente potentielle.

– Amelia Lucas de CNBC a contribué à ce rapport.