La chaîne de salades Sweetgreen dépose confidentiellement son introduction en bourse

Un travailleur porte un chapeau Sweetgreen Inc. lors de la préparation des aliments à l’intérieur du restaurant de l’entreprise à Boston, Massachusetts.

La chaîne de salades Sweetgreen a déposé confidentiellement un premier appel public à l’épargne.

Fondée en 2007, Sweetgreen est considérée comme une alternative plus saine à la restauration rapide. Un début prévu faisait l’objet de rumeurs depuis des années, mais il survient alors que la pandémie de coronavirus a alimenté une augmentation de ses ventes numériques. Axios a d’abord signalé le nouvelles.

La chaîne est un favori des employés de bureau occupés et des investisseurs. Le dernier cycle de financement de l’entreprise plus tôt cette année l’a évalué à près de 1,8 milliard de dollars. Sweetgreen a dit Le New York Times que son chiffre d’affaires 2019 a dépassé 300 millions de dollars.

Comme son rival Chipotle Mexican Grill, Sweetgreen s’est penché sur la technologie pour alimenter la croissance des ventes avant même que la crise sanitaire ne le rende nécessaire. La chaîne de salades a investi dans son application mobile et a formaté ses restaurants pour rendre la prise de commandes numériques aussi facile que possible afin de réduire les longues files d’attente qui serpentaient dans ses magasins pendant l’heure du déjeuner.

La pandémie a également provoqué d’autres grands changements pour Sweetgreen, comme l’accélération de ses plans pour commencer à construire des emplacements avec des voies de service au volant. Le restaurant pilote devrait ouvrir cet hiver à Highlands Ranch, dans le Colorado. Il a également poussé dans les banlieues après sa première décennie axée sur les zones urbaines.