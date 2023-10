La chaîne de pharmacies Rite Aid dépose son bilan au milieu d’une baisse des ventes et de poursuites liées aux opioïdes : NPR

basculer la légende Gene J. Puskar/AP

Gene J. Puskar/AP

PHILADELPHIE — La grande chaîne pharmaceutique américaine Rite Aid a annoncé dimanche avoir déposé son bilan et obtenu un nouveau financement de 3,45 milliards de dollars alors qu’elle met en œuvre un plan de restructuration tout en faisant face à une baisse des ventes et à des poursuites liées aux opioïdes.

En 2022, Rite Aid a réglé jusqu’à 30 millions de dollars pour résoudre des poursuites alléguant que les pharmacies avaient contribué à une offre excédentaire d’opioïdes sur ordonnance. Il a déclaré qu’il était parvenu à un accord avec ses créanciers sur un plan de restructuration financière visant à réduire sa dette et à se positionner pour une croissance future et que le dépôt de bilan faisait partie de ce processus.

Le plan permettra de « réduire considérablement la dette de l’entreprise » tout en aidant à « résoudre les litiges de manière équitable », a déclaré Rite Aid.

En mars, le ministère de la Justice a déposé une plainte contre Rite Aid, alléguant que l’entreprise avait sciemment exécuté des centaines de milliers d’ordonnances illégales de substances contrôlées entre mai 2014 et juin 2019. Il a également accusé les pharmaciens et l’entreprise d’ignorer les « signaux d’alarme » indiquant que les ordonnances étaient illégal.

Le ministère de la Justice a agi après que trois lanceurs d’alerte ayant travaillé dans les pharmacies Rite Aid ont déposé une plainte.

Jeffrey Stein, qui dirige une société de conseil financier, a été nommé PDG de Rite Aid dimanche, en remplacement d’Elizabeth Burr, qui était PDG par intérim et reste membre du conseil d’administration de Rite Aid.

Plus tôt ce mois-ci, Rite Aid a informé la Bourse de New York qu’elle ne se conformait pas aux normes de cotation. Pendant une période de grâce, les actions de la société continuent d’être cotées et négociées.

Le dépôt de bilan dans le New Jersey et le non-respect des normes d’inscription n’affecteront pas les opérations commerciales de la société ni les exigences de déclaration de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a-t-il ajouté.

Rite Aid a déclaré qu’elle organisait le paiement des salaires et autres frais comme d’habitude, même si certains magasins « sous-performants » parmi ses plus de 2 100 pharmacies réparties dans 17 États seront fermés.

Il avait précédemment indiqué que ses revenus étaient tombés à 5,7 milliards de dollars au cours du trimestre fiscal clos le 3 juin, contre 6,0 milliards de dollars un an plus tôt, enregistrant une perte nette de 306,7 millions de dollars.