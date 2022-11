La chaîne de hamburgers californienne conserve la propriété de la marque “double-double” grâce aux ventes du salon automobile de Langley

Une chaîne de hamburgers américaine continuera de détenir la marque de commerce de l’expression « double-double » au Canada, en grande partie en raison de ses visites annuelles à un salon de l’auto caritatif de Langley.

Depuis 2004, In-N-Out Burger, une chaîne de restaurants basée en Californie sans points de vente au Canada, est propriétaire de la marque canadienne sur l’expression double-double, avec le trait d’union entre les deux « doubles ».

Et ce malgré le fait que son utilisation la plus connue au Canada est pour un café avec deux crèmes et deux sucres, et les mots sont généralement associés aux commandes de la chaîne Tim Hortons. In-N-Out n’a pas de points de vente permanents au nord de la frontière canadienne.

En 2019, Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation a demandé un examen de la propriété de la marque par In-N-Out. Si une entreprise détient une marque, mais ne peut pas prouver qu’elle a été utilisée au cours des trois dernières années, la marque peut être supprimée, laissant le mot ou la phrase jeu libre à un autre utilisateur pour qu’il s’enregistre.

Mais l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a décidé que In-N-Out Burger utilisait activement la marque, en raison des ventes annuelles de hamburgers de l’entreprise au Langley Good Times Cruise-In.

“En plus d’utiliser ses camions de cuisine dans certains endroits aux États-Unis, le propriétaire [In-N-Out Burger] a également utilisé ses camions de cuisson pour vendre des produits alimentaires au Canada pendant de nombreuses années », a écrit Timothy Stevenson, membre de la Commission des oppositions des marques de commerce, dans une décision du 1er novembre.

Tim Hortons a soutenu lors de l’audience sur la marque que les ventes étaient « symboliques », mais Stevenson n’était pas d’accord.

Il a cité la participation d’In-N-Out à chaque Cruise-In de 2008 à 2019, et le volume de double-double burgers vendus.

Étant donné que les contestations de marques sont basées sur les trois années précédant la contestation, les années 2017, 2018 et 2019 étaient particulièrement pertinentes, a écrit Stevenson.

Au cours de chacune de ces années, au moins 1 390 hamburgers double-double ont été grillés et vendus au Cruise-In, plus de 4 000 au cours des trois années au total, tous dans des emballages arborant le nom double-double.

La décision a également noté que In-N-Out avait fait de la publicité dans les suppléments Langley Advance Times Cruise-In au cours de ces années.

La vente annuelle de hamburgers n’est pas à but lucratif. Il couvre ses coûts, puis tout l’argent en plus va à la Cruise-In Society, qui distribue l’argent à des causes caritatives locales.

Mais cela n’avait pas d’importance pour la question de la marque, a constaté Stevenson.

In-N-Out Burger était absent du Cruise-In l’année dernière en raison de restrictions frontalières pandémiques, et le salon de l’automobile n’a pas eu lieu du tout en 2020.

Mais plus tôt cette année, In-N-Out Burger est revenu pour participer à nouveau au Cruise-In.

L’apparition du restaurant mobile avec camion et remorque de la chaîne de hamburgers provoque généralement de longues files d’attente – ces dernières années, les organisateurs de Cruise-In ont même dû dissuader les visiteurs de scalper les billets donnant accès aux repas.

Le salon automobile annuel organisé par des bénévoles a été fondé à Langley City à la fin des années 1990 et a eu lieu au centre-ville d’Aldergrove au cours des dernières années.

LIRE LA SUITE: Cruise-In se déplace pour réprimer le scalping des billets In-N-Out Burger

LIRE LA SUITE: La chaîne de hamburgers populaire est littéralement à l’intérieur et à l’extérieur du Canada juste pour le salon de l’automobile de Langley

Vous avez un conseil d’histoire ? Courriel : matthew.claxton@langleyadvancetimes.com



Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AldergroveSalons de l’autoAlimentationLangleyDroit et justiceTim Hortons