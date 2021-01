DUBLIN, 9 janvier (Reuters) – La chaîne d’approvisionnement entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni est une « panne de bateau » loin de l’effondrement en raison de la frontière réglementaire post-Brexit, la Road Haulage Association (RHA) du Royaume-Uni a a averti le gouvernement britannique.

Dans une lettre envoyée au ministre du Cabinet Office Michael Gove vue par Reuters, la RHA a déclaré que certains secteurs «luttent énormément» avec les nouvelles règles complexes un peu plus d’une semaine après que le Royaume-Uni a quitté l’orbite de l’Union européenne.

Alors que la Grande-Bretagne ne fait plus partie du marché unique et de l’union douanière de l’UE, la région britannique d’Irlande du Nord a un pied dans les deux camps – une partie du territoire douanier du Royaume-Uni mais également toujours alignée sur le marché unique des marchandises de l’UE.

Les nouvelles règles ont laissé certaines étagères vides cette semaine alors que les supermarchés peinent à importer des produits frais de Grande-Bretagne et que les fabricants ont signalé que les camions à destination de l’Irlande du Nord ne pouvaient pas traverser la mer d’Irlande en raison de difficultés avec les déclarations en douane.

La RHA a déclaré que les lignes d’approvisionnement en matières premières en provenance de Grande-Bretagne avaient également été restreintes en raison des changements réglementaires et que les usines avaient déjà signalé de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement, y compris des échecs de fourniture de contrats de vente au détail.

L’organisme commercial a averti Gove que l’introduction de certains des processus douaniers les plus complexes au monde avec pratiquement aucune formation, un temps de mise en œuvre et une capacité insuffisante laissaient l’industrie « à une tempête / événement COVID / panne de bateau » loin d’avoir de graves problèmes d’approvisionnement.

«Cela entraînerait des pénuries sur les rayons des supermarchés (d’Irlande du Nord) et des usines privées de matériaux», a déclaré le directeur général de la RHA, Richard Burnett.

Burnett a également averti que le verrouillage du COVID-19 qui maintiendra le secteur de l’hôtellerie d’Irlande du Nord et les détaillants non essentiels fermés pendant un autre mois « masque simplement une crise dans la chaîne d’approvisionnement des services alimentaires et de l’hôtellerie ».

Gove a déclaré vendredi que les difficultés de transport de marchandises entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni s’aggraveraient avant de s’améliorer. (Reportage de Padraic Halpin à Dublin et Kate Holton à Londres édité par Ros Russell)