La chaîne d’approvisionnement d’Apple se prépare pour les modèles de MacBook Pro équipés de puces M4

La chaîne d’approvisionnement d’Apple se prépare pour les nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de puces M4, qui devraient être annoncés ce mois-ci. selon DigiTimes.



« Apple devrait dévoiler en octobre de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de la dernière puce M4, ce qui pourrait stimuler les expéditions de composants associés », indique le rapport sur le paywall publié aujourd’hui. « Cette tendance est évidente dans les rapports sur les revenus des fabricants de composants tels que Jarllytec et Shin Zu Shing pour le mois de septembre. »

BloombergMark Gurman de Mark Gurman a précédemment annoncé qu’Apple prévoyait d’annoncer cette année ses premiers Mac équipés de puces de la série M4, notamment un MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4, des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des puces M4 Pro et M4 Max. , un iMac avec la puce M4 et un Mac mini repensé avec les puces M4 et M4 Pro. Apple a déjà lancé la puce M4 dans l’iPad Pro plus tôt cette année, mais n’a pas encore annoncé les puces M4 Pro et M4 Max.

Le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M4 a apparemment déjà fuité en Russie ces dernières semaines, et ces fuites ont révélé que la gamme MacBook Pro pourrait enfin démarrer avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go. Le MacBook Pro 14 pouces divulgué n’a pas de modifications majeures en matière de conception externe, mais il semble avoir un troisième port Thunderbolt 4 supplémentaire par rapport au modèle d’entrée de gamme actuel avec deux ports Thunderbolt 3.

Il n’est actuellement pas tout à fait clair si Apple prévoit d’annoncer les premiers Mac équipés de puces M4 lors d’un événement virtuel ce mois-ci, ou uniquement par le biais de communiqués de presse. Hier, Apple a annoncé un nouvel iPad mini avec le support Apple Intelligence dans un communiqué de presse.

Quoi qu’il en soit, il semble que de nouveaux Mac arrivent à grands pas.