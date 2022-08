La chaîne d’approvisionnement américaine est désormais confrontée à deux obstacles commerciaux

“Si aucun compromis n’est fait, nous pouvons nous attendre à de nouvelles grèves qui aggraveront encore plus la situation déjà tendue dans les ports du Nord”, a expliqué Andreas Braun, directeur des produits océaniques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Crane Worldwide Logistics. “La congestion, les horaires des navires et les opérations intermodales sont déjà un gâchis et de nouvelles grèves ne feront que contribuer à cela. Nous ne verrons pas de retour à une situation normale avant le premier trimestre 2023.”

En examinant les connaissements à l’aide d’ImportGenius du 1er juillet au 12 août, CNBC a identifié de nombreux conteneurs remplis de bière et de whisky Guinness pour Diago, de céréales pour petit-déjeuner pour Kellogg, d’appareils médicaux, d’épaules de porc pour Pilgrims Pride, de revêtements de sol, de pneus pour Pirelli Tire et de Bens. Riz pour Mars Food.

Le port de Felixstowe traite plus de 4 millions d’EVP par an. Une grève de Felixstowe aurait un impact sur de nombreuses entités commerciales à travers le Royaume-Uni. Le port appartient à CK Hutchison Holdings, basé à Hong Kong.

Le conflit de travail se fait également sentir au Royaume-Uni À partir du 21 août, 1 900 dockers du port de Felixstowe, le plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni, prévoient de se mettre en grève après l’échec des pourparlers sur leur conflit salarial en cours. La grève durera du mois d’août au lundi 29 août. Environ 40 % de tous les conteneurs qui arrivent et partent du Royaume-Uni sont traités à Felixstowe.

“Sur la base du dernier numéro du Blank Sailings Tracker de Sea-Intelligence, le nombre de départs annulés (annulés) sur les principaux échanges d’importation américains reste constant, et les perspectives pour les 10 à 12 semaines à venir sont très proches d’être de retour à la “normale”. “, a déclaré Niels Madsen, vice-président des produits et des opérations chez Sea-Intelligence ApS. “Il convient cependant de noter que les transporteurs n’ont pas encore intégré (espérons-le) les traversées masquées prévues dans le cadre de la prochaine Golden Week au départ de la Chine, il est donc prévu que le nombre de traversées masquées sur les métiers au départ de l’Asie augmentera au cours des semaines 40-42. .”

Pendant ce temps, le camionnage dans tout le pays est plus lent que la moyenne en raison des exigences de test Covid des chauffeurs de camion. Les retards de camionnage résultant des différentes mesures de test dans les différentes villes ont augmenté le mouvement des matières premières et des exportations chinoises de quelques jours à quelques semaines.

SEKO Logistics Jasmine Wall a déclaré à CNBC que “les entreprises de l’industrie lourde, telles que celles qui produisent de l’aluminium et du cuivre, sont les plus touchées. Certains immeubles de bureaux et centres commerciaux de Shanghai ont également été touchés. Depuis le 6 août, la province du Zhejiang a commencé C- niveau 12,5 millions de kilowatts de mesures de limitation de puissance. Certaines usines de Ningbo, Wenzhou, Yiwu et Quzhou ne sont tenues de travailler que 3 jours par semaine. Les usines d’Anhui, Changzhou, Nanjing et Nantong de la province du Jiangsu sont également influencées.

Les avis de limitation de puissance pour les fabricants de Changzhou, Nanjing, Nantong et d’autres régions de la province du Jiangsu ont alerté les clients importateurs de Worldwide Logistics dans un e-mail indiquant que “l’avis soudain de consommation d’énergie ordonnée a rendu la chaîne d’approvisionnement plus difficile dans (la) situation actuelle de (l’) épidémie de COVID -19C.”

Dans une annonce conjointe publiée par le Département provincial de l’économie et de l’information du Sichuan et la Sichuan Electric Power Company de State Grid, les coupures de courant industrielles ont été étendues à 19 villes et juridictions de la province, du lundi au samedi.

“Nous constatons une baisse de 18,5 %, passant de 70 à 57 navires en attente d’amarrage dans les ports de la côte Est”, a expliqué Josh Brazil, VP Supply Chain Insights pour Project44. “La file d’attente, en particulier à NY / NJ, est passée de 15 navires à 9 navires au cours de la semaine. 30 navires sont toujours en file d’attente à Savannah et 23 sont ancrés à Houston. Cependant, il est trop tôt pour dire si cette amélioration est longue. tendance à long terme, d’autant plus que nous nous dirigeons vers la haute saison.”

Cependant, le temps d’attente pour les conteneurs d’importation au port d’Oakland est toujours inférieur à deux chiffres.

“Les terminaux maritimes du port d’Oakland sont toujours en train de résorber l’arriéré à la suite des manifestations de camionnage qui ont fermé le port pendant une semaine il y a un mois », a expliqué le directeur maritime du port d’Oakland, Bryan Brandes. les importations se sont déplacées pour permettre aux lignes de rétablir les services afin de mieux servir nos exportateurs et importateurs.”

En examinant les connaissements, certains produits se trouvant dans les ports comprennent des tonneaux en bois vides pour le vin Robert Mondavi, de nombreux conteneurs remplis de pièces automobiles, des puzzles Melissa et Doug, des meubles et du vin italiens et des revêtements de sol.

Le temps de séjour des conteneurs vides continue également d’être un problème pour les ports des deux côtes. Dans un lettre récente à la Federal Maritime Commission, The Harbour Trucking Association, une coalition de transporteurs intermodaux desservant les ports de la côte ouest des États-Unis, a identifié 87 000 conteneurs vides qui traînent dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, y compris des dépôts proches des quais pour les vides, ainsi que des sièges à chantiers de camionneurs ou d’autres sites à travers la Californie du Sud.

Ces châssis contenant des conteneurs vides retirent le châssis du pool pour être utilisé pour le ramassage des importations ou le dépôt des exportations chargées. Des frais sont également imputés au transporteur routier et au client pour le temps d’attente. Le FMC a enquêté sur des rapports de transporteurs maritimes facturant des frais de conteneur per diem même lorsque l’expéditeur ou le camionneur ne peut éventuellement pas retourner le conteneur en raison de la congestion du terminal.

Le directeur exécutif du port de Los Angeles, Gene Seroka, a déclaré à CNBC que le port continue de déplacer des quantités record de marchandises tout en réduisant l’arriéré de navires de 85% depuis janvier.

“Même avec nos défis ferroviaires actuels, nos terminaux maritimes sont plus fluides que l’an dernier”, a déclaré Seroka. “Cela est dû en partie à notre Port Optimizer et à l’amélioration des données qui fournissent plus d’informations sur notre fret par rapport à il y a à peine un an.”

Seroka a expliqué qu’il y avait environ 34 000 conteneurs en attente de transport ferroviaire à Los Angeles et qu’il aimerait que ce nombre se rapproche de 9 000. Le fret ferroviaire attend environ 8 jours sur les quais, contre environ trois jours avant la COVID.

“Les propriétaires de fret doivent récupérer leur fret dans les terminaux ferroviaires intérieurs plus rapidement qu’ils ne le font aujourd’hui”, a déclaré Seroka. “Cela permettra aux opérateurs ferroviaires de ramener plus d’actifs ici et de charger des marchandises supplémentaires.”

Sur la côte est, les responsables du port de New York et du New Jersey ont déclaré à CNBC que le séjour moyen des conteneurs vides était de 30 jours. Cela est dérisoire par rapport à son traitement des conteneurs d’importation, qui est de 8,2 jours et au temps d’attente des conteneurs d’exportation de 8,3 jours. Les responsables du port affirment que leur déséquilibre en conteneurs depuis janvier 2021 est de 210 000 conteneurs. Ces conteneurs vides s’accumulent dans et autour du complexe portuaire.

Les rangées de conteneurs vides occupent une capacité terrestre importante au port et limitent la fluidité des échanges. Avec l’augmentation des retards portuaires, les entreprises de logistique gardent un œil sur l’aérien comme alternative pour assurer la livraison des vacances.

“En raison des retards des navires sur l’USEC, le potentiel de navigation supplémentaire à blanc (annulée) en septembre et octobre peut créer des contraintes d’espace et de capacité imprévues”, a expliqué Alan Baer, ​​PDG d’OL USA. “Ces réductions peuvent limiter les options des importateurs pour toute cargaison de pointe saisonnière et obliger les entreprises à utiliser l’air plutôt que l’océan.”

Goetz Alebrand, responsable du fret maritime pour la région Amériques de DHL Global Forwarding, a déclaré à CNBC qu’il n’avait jamais vu autant d’intérêt de la part de l’industrie du fret aérien.

“En ce moment, je dirais que les détaillants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que l’approvisionnement est là quand c’est nécessaire, pour la saison des fêtes”, a déclaré Alebrand. “Je pense que tous les acteurs de ce marché de la logistique font tout leur possible pour s’assurer que Noël aura lieu cette année. Nous avons vu du fret partir dans des avions qui n’étaient pas initialement prévus pour le fret aérien. Naturellement, les détaillants veulent rencontrer la demande saisonnière. À l’heure actuelle, nous considérons la capacité aérienne, en particulier en provenance de Chine et du Vietnam, comme un marché en vogue.

– Pippa Stevens et Eunice Yoon ont contribué à ce rapport.

La chaîne d’approvisionnement CNBC Heat Munp les fournisseurs de données sont la société d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d’intelligence de la chaîne d’approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d’approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; la société d’analyse marine MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; plate-forme d’analyse comparative et d’analyse du marché des taux de fret maritime et aérien Xeneta ; principal fournisseur de recherche et d’analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; et aérien, DHL Global Forwarding ; le fournisseur de logistique de fret Seko Logistics ; et Planète, fournisseur d’images satellites quotidiennes et de solutions géospatiales mondiales.