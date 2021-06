La chaîne augmente les prix des burritos, des tacos, etc.

Ce n’est pas votre imagination. Votre burrito Chipotle coûte plus cher.

La chaîne de restauration rapide et décontractée a augmenté les prix des menus de 3,5 à 4% pour aider à compenser une augmentation des salaires des employés, a déclaré le directeur financier de Chipotle, Jack Hartung, lors de la conférence Baird Global Consumer, Technology & Services mardi.

Chipotle a annoncé en mai qu’il embauchait 20 000 employés et augmentait son salaire horaire moyen à 15 $ d’ici la fin juin. Le salaire de départ variera de 11 $ à 18 $ de l’heure, a indiqué la société.

« Nous préférons vraiment ne pas prendre de prix, mais il était logique dans ce scénario d’investir dans nos employés et de doter ces restaurants de personnel et de s’assurer que nous disposions du pipeline de personnes pour soutenir notre croissance », a déclaré le PDG Brian Niccol lors de la conférence Baird. . « Nous avons pris des prix pour couvrir une partie de cet investissement. »

Niccol a déclaré que le pourcentage d’augmentation équivaut à « des quarts et des centimes dans lesquels nous superposons ».

Après l’augmentation, a-t-il déclaré, un burrito au poulet était toujours « bien en dessous de 8 $ », à l’exception des marchés à prix plus élevés tels que New York. À New York, un burrito au poulet coûte 9,50 $ contre 7,65 $ à Fort Lauderdale, en Floride, ou 7,75 $ dans un Chipotle à Topeka, au Kansas.

Hartung a déclaré que l’industrie ressentait des pressions inflationnistes, qui se concentrent sur le travail.

« Notre approche était d’aller de l’avant et de diriger, d’investir d’abord dans nos gens, puis de faire ce qu’il faut », a-t-il déclaré. « On a l’impression que l’industrie va maintenant devoir faire quelque chose de similaire ou jouer une sorte de rattrapage. »

McDonald’s a déclaré en mai qu’il augmentait les salaires de 10 % en moyenne dans les établissements appartenant à l’entreprise.

Les embauches ont repris à l’échelle nationale en mai, les employeurs ayant créé 559 000 emplois dans un contexte de baisse des cas de COVID-19, d’assouplissement des contraintes commerciales et d’intensification des vaccinations, compensant largement les pénuries persistantes de travailleurs.

Les loisirs et l’hôtellerie, le secteur le plus durement touché par la pandémie, ont créé 292 000 emplois en mai alors que les restaurants et les bars ont réembauché des travailleurs licenciés.

Contributeur : Paul Davidson

