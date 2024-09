La CFTC s’associe pour mettre en garde contre les escroqueries liées à l’abattage de porcs par crypto-monnaie

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis s’est associée à une association bancaire et à plusieurs régulateurs fédéraux pour mettre en garde les consommateurs contre les escroqueries en matière d’investissement en crypto-monnaies de type « dépeçage de porcs ».

L’American Bankers Association Foundation, un « régulateur privé », et d’autres régulateurs fédéraux, dont la Securities and Exchange Commission, travaillent désormais avec le Bureau de sensibilisation et d’éducation des clients (OCEO) de la CFTC pour diffuser une infographie, la CFTC dit le 11 septembre.

La page unique infographie montre comment fonctionne une arnaque d’abattage de porcs — de la manière dont les victimes sont ciblées et préparées à la manière dont les escrocs reçoivent les fonds — et conseille ce qu’il faut faire si quelqu’un est victime.

L’infographie montre comment les criminels démarrent une arnaque d’abattage de porcs : Source : CFTC

Ce stratagème consiste pour les escrocs à utiliser les réseaux sociaux pour contacter leurs victimes et créer une fausse relation amoureuse afin de gagner leur confiance et de les attirer dans un investissement cryptographique frauduleux.

« Il cible les individus qui pensent qu’ils ne tomberaient jamais dans ce type d’arnaque en leur donnant une introspection sur la façon dont ces fraudeurs ont perfectionné leur art criminel pour attirer même les investisseurs les plus avisés », a expliqué la CFTC.

Le régulateur a déclaré que la meilleure solution consiste à « arrêter l’arnaque avant qu’elle ne commence » en ne répondant tout simplement pas.

L’infographie de la Fondation ABA montre comment les victimes peuvent se protéger de l’abattage des porcs. Source : CFTC

« Le partenariat avec les régulateurs fédéraux et étatiques ainsi qu’avec les groupes de protection des consommateurs et d’autres organisations aide à diffuser le message d’éducation des clients de la CFTC et, espérons-le, à atteindre les gens avant qu’ils ne se fassent arnaquer », a déclaré la directrice de l’OCEO, Melanie Devoe.

De nombreuses agences fédérales partageront également l’infographie, notamment le Bureau de l’éducation et de la défense des investisseurs de la SEC, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), le Département de la sécurité intérieure, les services secrets ainsi que le FBI et l’IRS.

La dernière infographie vient après que la CFTC et l’équipe de lutte contre la criminalité informatique du ministère de la Justice en partenariat en juillet pour établir la première conférence de lutte contre l’abattage des porcs.

Le FBI a déclaré le 9 septembre que les Américains avaient perdu 5,6 milliards de dollars à cause des fraudes aux cryptomonnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022 — notant que plus de 215 millions de dollars ont été perdus à cause des escroqueries « romantiques ».

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission a averti que les distributeurs automatiques de crypto-monnaies étaient de plus en plus utilisés par les escrocs, les fonds volés ayant été multipliés par près de 10 depuis 2020, selon CNBC signalé le 1er septembre.

En général, l’escroc contacte la victime en prétendant être un représentant du service client et en signalant une tentative de vol d’identité ou de violation de compte.

L’escroc dirigera ensuite la victime vers un dépôt de fonds dans un guichet automatique cryptographique à l’aide d’un code QR lié au portefeuille de l’escroc.

Environ 110 millions de dollars ont été perdus à cause de cette tactique d’escroquerie l’année dernière, les personnes de plus de 60 ans étant trois fois plus susceptibles d’être victimes que les adultes plus jeunes.

