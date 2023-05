La CFTC remporte une amende record de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude liée au Bitcoin

La CFTC a déclaré qu’il s’agissait du plus grand stratagème frauduleux de Bitcoin accusé dans l’une de ses affaires et de la « sanction financière civile la plus élevée ordonnée dans une affaire CFTC ». ”

Une amende record de 3,4 milliards de dollars a été prononcée par un juge dans une action intentée par un contrôleur fiscal américain concernant un stratagème frauduleux impliquant Bitcoin

BTC tickers en baisse de 29 423 $.

Une déclaration du 27 avril de la Commodity Futures Trading Commission a déclaré que le juge du tribunal de district du Texas, Lee Yeakel, avait ordonné à Cornelius Johannes Steynberg de payer la somme pour sa part dans la négociation d’un système frauduleux de pool de produits de base impliquant des transactions en devises étrangères et Bitcoin.

Steynberg, un public sud-africain et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), une prétendue société de commerce et de réseautage, a été condamné à payer 1,73 milliard de dollars en réparation aux victimes fraudées et une nouvelle amende civile de 1,73 milliard de dollars.

La CFTC a déclaré qu’il s’agissait de la « sanction financière civile la plus élevée ordonnée dans une affaire CFTC » et aussi « du plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC ». ”

L’ordonnance expliquait qu’en tant que chef de MTI, Steynberg « s’était engagé dans un programme transnational de marketing frauduleux à plusieurs niveaux pour solliciter des Bitcoins auprès de membres du public pour participer à un pool de produits de base non enregistré », dont la valeur totalisait plus de 1,7 milliard de dollars en mars 2021. .

De mai 2018 à mars 2021, selon la CFTC, il a accepté au moins 29 421 BTC d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars à l’époque, mais d’une valeur actuelle d’environ 867 millions de dollars – provenant de 23 000 individus aux États-Unis. et même plus encyclopédique.

« Soit directement, soit latéralement, les accusés ont boosté tous les Bitcoins qu’ils ont acceptés des acteurs du pool », écrit la CFTC.

Selon l’ordonnance du 27 avril, Steynberg a été déclaré responsable de fraude dans le cadre d’opérations de change au détail, de fraude par une personne associée à un chauffeur de pool de marchandises (CPO), de violations d’inscription et de non-respect des réglementations CPO.

De plus, Steynberg est définitivement interdit de se livrer à une conduite qui viole la loi sur les échanges de marchandises (CEA). Il est également interdit de manière permanente de s’inscrire auprès de la CFTC ou de négocier des demandes réglementées par la CFTC.

Le 30 juin 2022, la CFTC a annoncé qu’elle avait déposé une action civile en justice devant un tribunal civil pour fraude et violations d’inscription contre Steynberg.

à l’origine, Steynberg a fui les forces de l’ordre sud-africaines et est actuellement un fugitif, mais est détenu au Brésil en congé d’INTERPOL depuis décembre 2021.

